Jesús Alzamora tomó por sorpresa a todos sus seguidores al anunciar una nueva entrevista a Paolo Guerrero. En esta ocasión la conversación con el futbolista estará a cargo de Diego Rebagliati y Talía Azcárate, conductores del programa deportivo D&T que también se transmite a través del canal oficial de Alzamora. Ya tenemos toda la información sobre la transmisión en vivo de la entrevista para que no te la pierdas y puedas seguirla en directo. Encuentra en esta nota la hora de la transmisión así como dónde verla en línea.

¿A qué hora y dónde ver la entrevista de Diego Rebagliati y Talía Azcárate a Paolo Guerrero?

Este miércoles 2 de octubre Jesús Alzamora sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al anunciar mediante sus historias en la red social que Diego Rebagliati y Talía Azcárate entrevistarán a Paolo Guerrero. Rebagliati y Azcárate son los conductores de D&T, un programa deportivo que se transmite en el canal de Alzamora, aunque sus transmisiones regulares se dan los lunes a las 4:30 p.m., esta ocasión tendrá un horario distinto.

Por ser un programa especial, la entrevista a Paolo Guerrero se estrenará este miércoles 2 de octubre a las 8:00 p.m. en el canal oficial de Jesús Alzamora en YouTube.

¿Qué promete Jesús Alzamora para la entrevista a Paolo Guerrero?

A través de una historia de Instagram, Jesús Alzamora adelantó que Paolo Guerrero hablará, en principio, sobre su presente en Alianza Lima. Sin embargo, no se detendrá ahí, sino que también volverá la vista atrás para hablar sobre los momentos más duros y felices de su pasado. Dado que la entrevista formará parte del programa deportivo D&T, se entiende que se tocarán, principalmente, temas relacionados a su carrera como futbolista profesional.

“Paolo Guerrero viene a D&T para una entrevista muy interesante y sincera sobre su presente en Alianza Lima, sus últimos años en el fútbol, sus momentos más felices y también los más tristes”, se puede leer en la descripción del video a estrenarse. “La sanción que lo alejó del fútbol, su salida de Alianza a muy corta edad y su regreso no exento de complicaciones”.

De la misma manera, se adelanta que a través de la conversación buscarán descubrir cómo es que Paolo Guerrero se siente actualmente en la cancha, cuál es su estado físico actual, sus sentimientos por la selección nacional y otras interrogantes, anécdotas e historias de su vida como futbolista.

Jesús Alzamora adelanta que durante la entrevista se tratarán diversos temas sobre la carrera como futbolista de Paolo Guerrero. Captura: @jesusalzamora

¿Cuál es la situación actual de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En medio de una gran controversia, la llegada de Paolo Guerrero se venía rumorando durante el mes de agosto. Finalmente, el fichaje se anunció oficialmente y la polémica no hizo más que acrecentarse. Aún así, el futbolista fue recibido en un ‘Matute’ repleto lleno de hinchas blanquiazules. El debut de Guerrero para el cuadro victoriano no tardó en llegar, sin embargo, muchos no están contentos con su desempeño durante los últimos partidos en los que estuvo presente.

Paolo Guerrero ingresó a Alianza Lima en medio del Torneo Clausura 2024, por lo que se espera que su presencia ayude al equipo a asegurar su primer lugar en la tabla de posiciones, dejando atrás a su eterno rival, Universitario de Deportes, que ocupa la primera posición con 30 puntos. Alianza le sigue de cerca con 27 puntos, pero tras su empate con Melgar muchos hinchas se encuentran descontentos.

El próximo partido de Alianza Lima será este viernes 18 de octubre a las 3:00 p.m. contra UTC y tras este encuentro solo quedan tres fechas más del Clausura, jornadas en las que tiene que asegurar victorias si desea superar a la ‘U’ y alcanzar el tan deseado primer lugar en la tabla.