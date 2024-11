Si bien ya pasaron varios días desde que Universitario se coronó como bicampeón del fútbol peruano, sus hinchas todavía siguen celebrando dicho logro obtenido en el año del centenario del club merengue. En este contexto, Carlos Galván, exfutbolista muy querido por el hincha crema y campeón con la ‘U’ en 2009, le envió un sarcástico mensaje a Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima. Aquí te contamos qué dijo el popular ‘Negro’.

La irónica frase que le dedicó el ‘Negro’ Galván a Paolo Guerrero: “Hay que felicitarlo porque dio la vuelta en el Monumental”

“A Paolo Guerrero hay que felicitarlo porque dijo que iba a dar la vuelta en el Monumental. Hoy dio la vuelta en el Monumental”, empezó diciendo Galván en el programa ‘A Presión’, mientras se mostraban imágenes de los futbolistas de la selección peruana trotando alrededor de la cancha del estadio de Ate.

Galván fue uno de los defensores más queridos por los hinchas cremas de las últimas décadas.

“No entendí nada. El campeonato acabó ‘Negro’, tranquilo. Será que se habla tan poco del campeonato”, dijo Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, mientras que Marko Ciurlizza también respondió que no comprendía lo dicho por Galván.

“Es un recordatorio nomás, cuando hay hue*** que hablan mucho, hay que cerrarle la co***”, intervino así de nuevo el excapitán merengue en el año 2009, recordado por los fanáticos merengues tras ganarle una final a Alianza Lima, su máximo rival.

Guerrero no pudo ser campeón nacional con Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Mr Peet lanza dura crítica a la dirigencia de Alianza Lima tras salida de Bruno Marioni: “¿Es el único responsable?”

El popular Mr Peet criticó la gestión del directivo aliancista y manifestó que el no haber salido campeón nacional en este 2024 se debe a sus malas decisiones durante toda la temporada, la cual acabó con una dolorosa derrota ante Cusco FC en Matute.

“Bruno Marioni no es más director deportivo de Alianza. Es la primera cabeza que vuela. Es la única cabeza, pregunto, es la única cabeza responsable de este desastroso año de Alianza que termina como Perú 4 luego de manejar tremendo presupuesto, después de tener un egreso millonario con jales que no dieron la talla”, empezó diciendo Mr Peet en A Presión.

“Con contrataciones desesperadas, arrancadas de los pelos. Con contrataciones que eran parte de un show, de contrataciones que eran parte de una cortina de humo y que no correspondían a un tema de interés futbolístico sino a un tema de interés institucional de congraciarnos con el hincha”, prosiguió el polémico comunicador en dicho espacio digital despotricando contra Marioni, quien dejó de ser director deportivo de Alianza desde hace algunos días.

¿Qué más dijo Mr Peet?

Luego, Arévalo destacó que el argentino no es la única cabeza responsable de la mala campaña aliancista y que son varios los factores y personajes que influyeron en que el cuadro blanquiazul no cumpla con su objetivo de ser campeón nacional. “Yo no sé si Marioni lo vio jugar a Neira, por ejemplo, no sé si Marioni lo vio jugar a Huamán, para pelearse con Huancayo por Huamán. Cómo genero las cortinas de humo, trayendo a Paolo Guerrero, cómo genero otra cortina de humo, anunciando a través de nuestros satélites que Sergio Peña ya está”.