Universitario de Deportes cumplió con lo que exigía su hinchada: ser campeones en su centenario. El último domingo, en medio de gran expectativa, los merengues empataron 0-0 ante Los Chankas en Andahuaylas y, tras la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC, la ‘U’ se llevó el Torneo Clausura y por ende el campeonato nacional. En este contexto, Jean Ferrari, administrador de los cremas, dio declaraciones más que contundentes dedicadas a Bruno Marioni, quien dejó de ser gerente deportivo de los aliancistas en las últimas horas. Sobre esto opinó Diego Rebagliati, analista de fútbol.

La opinión de Diego Rebagliati sobre los calificativos de Jean Ferrari a Bruno Marioni

“Lo que dijo Jean, creo que se pasó un par de cuadras claramente en la putead*, pero todo lo que dijo es verdad. Nada de lo que dijo Ferrari no es cierto. Creo que lo puede moderar, creo que él mismo pensará alguna vez tengo que bajar un cambio por un tema de salud”, dijo el ex directivo de Sporting Cristal en el programa ‘D&T’ junto a la periodista Talía Azcarate.

“Uno vive un nivel de tensión. Cuando lo veo a Ferrari decir lo que dijo... Sí, estoy seguro que Jean puede mirar para atrás y decir: ‘Con dos lisuras menos podía decir lo mismo’, pero me sentí identificado con vivir el fútbol de esa manera y tener guardadas todas, porque las apuntas, las anotas. Los que vivimos el fútbol intensamente lo queremos expresar así”, agregó el popular ‘Reba’ en dicho espacio.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Bruno Marioni?

Luego de que la ‘U’ se proclamara campeón, Ferrari declaró lo siguiente a L1 Max: “Yo solamente soy una herramienta, pero una que tiene los huevos así de grandes. A ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol, a ti Marioni. Te botaron de México por pelearte con la gente, y yo soy el que hace daño en mi país. Contrataste un entrenador y lo botaste al día siguiente, eso no se hace. Jalas jugadores de otros lados, eso no se hace”.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino entrevista con L1 Max.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)