Las duras críticas que recibió Ricardo Gareca de los hinchas chilenos tras su primera convocatoria con la ‘Roja’

Ricardo Gareca generó gran expectativa en Chile tras convertirse en técnico de dicho país. El ‘Tigre’ es muy respetado en Sudamérica por la buena campaña que hizo con la selección peruana: clasificó a Perú a un Mundial después de 35 años y también a un repechaje. Sin embargo, luego de hacerse oficial su primera convocatoria con la ‘Roja’, el argentino ha sido duramente criticado por los aficionados del clásico rival de la Bicolor.

De cara a los amistosos ante Albania y Francia, 22 y 26 de marzo, respectivamente, el ‘Flaco’ decidió no llamar a Ben Brereton, futbolista del Sheffield United de la Premier League y un jugador vital en el último proceso de la selección chilena. Esta decisión generó el malestar del hincha de la ‘Roja’.

“Gareca deja afuera a Ben porque no habla español. Yo pensaba que la nómina era para jugar fútbol. Ya me cayó mal”, “En un país con tan pocos jugadores en el fútbol de elite, que el pel*** de Ricardo Gareca no convoque a un Ben Brereton que juega en la Premier League porque no habla bien español me parece una soberana ridiculez”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos chilenos en redes sociales.

¿Qué más dijeron los hinchas chilenos sobre Ricardo Gareca?

Otros aficionados dijeron lo siguiente: “Sr. Ricardo Gareca, para mí, el idioma del fútbol es universal. Si es por eso no existiría la transferencia. Te imaginas si a Ronaldinho le hubieran dicho en el Barcelona: ‘Tú tienes que hablar español o no juegas’; por último, diga otra cosa de Brereton”, “La nómina de Gareca es peor que cualquiera de Berrizzo, Lasarte y Rueda”, “Ricardo Gareca no selecciona a Ben, que tiene 24 años y juega en la Premier League, porque no habla español, pero sí a Eduardo Vargas, un jugador retirado de 34 años que lleva años siendo intrascendente tanto en sus clubes como en la selección”.

La particular comparación que hizo Ricardo Gareca entre Perú y Chile

El ‘Flaco’ detalló que, a comparación de lo que fue su llegada a Perú, en el que siempre estuvo al mando de la Blanquirroja desde la primera jornada de las Clasificatorias, esta vez iniciará a trabajar en una selección con una Eliminatoria comenzada.

“Ahora vengo con un proceso comenzado, en el otro (Perú) yo arranqué el proceso. Lo que me interesa es adaptarme lo antes posible. Llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata”, comentó el argentino.

Asimismo, el exfutbolista manifestó el gran cariño y agradecimiento que tiene por el pueblo peruano. “Solo tengo palabras de agradecimiento a Perú por el trato que me han dado”.

Qué más dijo Ricardo Gareca en su presentación como técnico de Chile

De otro lado, Gareca indicó que tiene la necesidad de empezar a trabajar cuanto antes en Chile. “Necesito instalarme cuanto antes. Una cosa es el conocimiento superficial y otra es observar al jugador. Necesito tenerlo cara a cara. Para eso se necesita tiempo y lo que yo necesito es ponerme a trabajar cuanto antes”.

Además, el técnico no dudó en dejarle un contundente mensaje a los futbolistas chilenos más jóvenes. “El joven que salga, que no vuelva. Que luche en el exterior y tenga caracter (...). El joven debe entender que debe superar esas pruebas, como lo hicieron los grandes cracks. Para nosotros es fundamental que los jóvenes triunfen en el extranjero”.

