Universitario de Deportes se proclamó como bicampeón en el año de su centenario. El último domingo, en medio de gran expectativa, los merengues empataron 0-0 ante Los Chankas en Andahuaylas y, tras la caída de Alianza Lima ante Cusco FC, la ‘U’ se llevó el Torneo Clausura. A propósito de ello, Peter Arévalo, conocido periodista deportivo, criticó duramente a Bruno Marioni, quien dejó de ser gerente deportivo de la institución blanquiazul en las últimas horas.

Mr Peet lanza dura crítica a la dirigencia de Alianza Lima tras salida de Bruno Marioni: “¿Es el único responsable?”

El popular Mr Peet criticó la gestión del directivo aliancista y manifestó que el no haber salido campeón nacional en este 2024 se debe a sus malas decisiones durante toda la temporada, la cual acabó con una dolorosa derrota ante Cusco FC en Matute.

“Bruno Marioni no es más director deportivo de Alianza. Es la primera cabeza que vuela. Es la única cabeza, pregunto, es la única cabeza responsable de este desastroso año de Alianza que termina como Perú 4 luego de manejar tremendo presupuesto, después de tener un egreso millonario con jales que no dieron la talla”, empezó diciendo Mr Peet en A Presión.

“Con contrataciones desesperadas, arrancadas de los pelos. Con contrataciones que eran parte de un show, de contrataciones que eran parte de una cortina de humo y que no correspondían a un tema de interés futbolístico sino a un tema de interés institucional de congraciarnos con el hincha”, prosiguió el polémico comunicador en dicho espacio digital.

Luego, Arévalo destacó que el argentino no es la única cabeza responsable de la mala campaña aliancista. “Yo no sé si Marioni lo vio jugar a Neira, por ejemplo, no sé si Marioni lo vio jugar a Huamán, para pelearse con Huancayo por Huamán. Cómo genero las cortinas de humo, trayendo a Paolo Guerrero, cómo genero otra cortina de humo, anunciando a través de nuestros satélites que Sergio Peña ya está”.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre Bruno Marioni?

Fabián Bustos, técnico merengue, se refirió a Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima. “¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!”.

“¿Dónde está Fluminense hoy? ¿Dónde está Botafogo hoy? Uno está en la final de la Libertadores, primero en el Brasileirao, y el otro tratando de salir de la zona de descenso”, agregó el técnico argentino.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

Cienciano 7-0 Unión Comercio (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Viernes 1 de noviembre

ADT 1-0 Sport Boys (estadio Unión Tarma)

Sábado 2 de noviembre

UTC 1-1 Sport Huancayo (Estadio Germán Jara Contreras)

Atlético Grau 3-1 César Vallejo (Estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 2-2 Alianza Atlético (Estadio Mansiche)

Domingo 3 de noviembre

Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 1-1 Deportivo Garcilaso (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 1-2 Cusco FC (estadio Alejandro Villanueva)

Los Chankas 0-0 Universitario (estadio Monumental)