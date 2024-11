Uno de los años más felices vive Universitario de Deportes, que se coronó bicampeón del fútbol peruano tras ganar el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El conjunto crema demostró ser un equipo sólido durante toda la temporada, sobre todo cuando jugó de local en el estadio Monumental, ya que no perdió ningún partido. Sin duda, uno de los artífices de este campeonato fue Fabián Bustos, quien no dudó en referirse a Alianza Lima, señalando que los íntimos no eran merecedores de pelear el título nacional por diversos factores, que te presentamos en la siguiente nota.

¿QUÉ DIJO FABIÁN BUSTOS SOBRE LA DERROTA DE ALIANZA LIMA?

En la última edición de “Fútbol en América”, estuvo como invitado Fabián Bustos para comentar sobre diversos temas. El técnico de Universitario se mostró muy feliz por obtener el bicampeonato en el año del centenario del club y por darle una alegría a los hinchas. Sin embargo, enfatizó un tema que probablemente genere más de un debate en las redes sociales. Bustos indicó que Alianza Lima, quien perdió el Torneo Clausura, no debió estar en esa posición, ya que contrató a jugadores de otros clubes “tan fácilmente”.

“Creo que no era merecedor de la posición donde estaba. Estaba por cosas que no tienen que pasar si queremos mejorar el fútbol peruano. No puedes jalar jugadores de otros equipos tan fácilmente. Hay cosas que pasaron en cancha y no deben de pasar. No es en contra de ningún equipo. Nosotros fuimos el mejor del año y con creces, no como se dijo que el mejor equipo que había competido en Libertadores, fue uno que no ganó ni un partido. Si queremos mejorar el fútbol peruano, los de la Libertadores deben de pelear de la mejor manera”, dijo a dicho medio.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS PERUANOS CLASIFICADOS A TORNEOS INTERNACIONALES?

Copa Libertadores 2025:

Universitario: fase de Grupos

Sporting Cristal: fase de Grupos, fase previa 2 o fase previa 1

FBC Melgar: fase de Grupos, fase previa 2 o fase previa 1

Alianza Lima: fase de Grupos, fase previa 2 o fase previa 1.

Copa Sudamericana 2025:

Cienciano: fase preliminar

ADT: fase preliminar

Atlético Grau: fase preliminar

Cusco FC: fase preliminar.

¿CUÁNTO DINERO GANARÁ UNIVERSITARIO DE DEPORTES TRAS CLASIFICAR A LA COPA LIBERTADORES?

Universitario solo necesitaba obtener una victoria frente a ADT para asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Esta clasificación le permite al equipo crema recibir un monto de 3 millones de dólares, es decir, un millón por cada partido disputado como local, según la escala de premios de la Conmebol.

Uno de los artífices de este campeonato fue Fabián Bustos, quien no dudó en referirse a Alianza Lima.

Sin embargo, eso no es todo, ya que en cada duelo ganado podría obtener una suma importante. Durante la edición de 2024, cada victoria fue retribuida con 330.000 dólares; por lo tanto, si consigue sus seis victorias, podría ser recompensado con hasta 1 millón 980 mil dólares. Además, habría ingresos adicionales por concepto de taquilla, ya que en su última participación internacional, la ‘U’ recaudó cerca de 2 millones de soles cada vez que vendió todas sus entradas en el Monumental.

¿QUÉ DIJO RODRIGO UREÑA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Luego de que el árbitro principal pitara el final en Andahuaylas, donde Universitario se consagró bicampeón, uno de los que salió a declarar fue Rodrigo Ureña. El volante de 31 años se mostró muy alegre por haber formado parte de este nuevo título, pero no dejó pasar el momento para mencionar que no ha sido un buen año, ya que tuvo que enfrentar lesiones, añadiendo que fue un desafío jugar en la altura peruana.

“Muy contento, era complicado venir a ganar un título a la altura, pero estamos muy contentos. No ha sido un año fácil, he tenido muchas lesiones. Es fruto del trabajo, me sobrepuse a muchas situaciones. Hice hasta triple turno para llegar en condiciones a la recta final. Sé que me faltaba fútbol, pero ahí aparece lo otro. El fútbol peruano no es fácil, porque tiene lugares recónditos como este. Venir acá, en una zona de confort en la que estaba en Colombia, fue un desafío”, dijo a L1 Max el exjugador de Cobresal y América de Cali.