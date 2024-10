Reimond Manco vivió un tenso momento. Luego de que se negara a viajar con el Real Independiente, para jugar ante Ecosem por la Etapa Nacional de Copa Perú, en modo de protesta por las condiciones del traslado, el exAlianza Lima fue abordado, junto a otros tres futbolistas del mismo club, por hinchas que le reclamaron dicha actitud. Aquí te vamos a contar todos los detalles que debes conocer.

Por qué Reimond Manco se bajó del bus y se negó a viajar a Cerro de Pasco para partido por la Copa Perú 2024

El futbolista no habría estado de acuerdo por las condiciones que le ofrecía el club para viajar y jugar el duelo ante Ecosem, por lo que prefirieron bajarse del bus y negarse a realizar el traslado. Lo que nunca proyectaron es que se encontraron finalmente con varios fanáticos que le increparon su decisión.

El exAlianza Lima fue abordado, junto a otros tres futbolistas del mismo club, por hinchas que le reclamaron dicha actitud| Foto: Horacio Zimmermann / YouTube

En el video publicado por Red Noticias Norte Chico, se puede observar a los aficionados increparle a Manco, Josmar Rodas, Mario Ceballos y al arquero Hugo Capillo, quienes se encontraban dentro de un mototaxi. Si bien habían personas que trataban de que la situación se calmara, la mayoría le reclamaba con mucha rabia a los futbolistas.

¿Qué le dijeron los hinchas a Reimond Manco?

“Estafador”, fue uno de los adjetivos que recibió Reimond, quien hace algunos días tampoco pudo jugar por no tener su Documento Nacional de Identidad (DNI). Este suceso también fue increpado por una de las hinchas.

“No entiendo por qué te piden DNI para jugar si ya supuestamente sacan los carnés. Se me ha perdido mi DNI, pero se supone que ya tienes un carné que te representa; para eso estás afiliado. No tiene sentido, porque es algo ilógico. No me había pasado nunca en otro campeonato”, dijo el exJuan Aurich en su momento para un medio periodístico de Huacho. En las últimas horas se confirmó la desvinculación de Manco con el Real Independiente.

Manco y otros tres futbolistas vivieron un tenso momento. (Foto: captura Red Noticias Norte Chico)

Manco no jugó un solo minuto con Real Independiente. El club comunicó su salida.

¿Quién fue el mejor futbolista peruano en el extranjero para Reimond Manco?

Manco fue entrevistado en el programa “Pa qué más”. Es en este espacio digital en donde habló de diferentes temas. Una de las preguntas fue en relación al jugador peruano más exitoso en el extranjero. Es entonces cuando Reimond no dudó en expresar su sentir.

“Creo que eso es un secreto a voces. Pizarro es por lejos. Por logros, títulos, por los clubes donde jugó, Claudio. Y no es más que Jefferson, es más que todos por lo que la logrado como jugador”, señaló Manco.

“Te juro que para mí, yo no sabía”, respondió el entrevistador bastante sorprendido con lo dicho por Manco. Cabe destacar que el conductor le había dado a escoger a Manco entre Jefferson Farfán y el ‘Bombardero de los Andes’.

Claudio Pizarro jugó su último partido con Perú el 29 de marzo del 2015. (Foto: GEC)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Reimond Manco?

“Mejor carrera Claudio, pero talento Jefferson”, “Nadie se compara a Claudio”, “Lo que hizo Claudio no se compara con nada, pero hay que reconocer que la ‘Foquita’ la rompió toda”, “Todos hablan de Claudio y de Farfán”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.