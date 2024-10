La ilusión de un nuevo comienzo para Boca Juniors con Fernando Gago en el banco se desvaneció rápidamente ante la goleada por 3-0 que sufrió ante el Club Atlético Tigre por la Liga Profesional de Argentina. Luis Advíncula, quien participó con Perú en la última fecha FIFA, participó en la derrota de su equipo y fue criticado por el entorno ‘xeneize’ por el rendimiento que mostró en el partido. Tanto la prensa argentina como los aficionados señalaron que el popular ‘Rayo’ fue uno de los puntos más bajos del cotejo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LA PRENSA ARGENTINA SOBRE EL RENDIMIENTO DE LUIS ADVÍNCULA EN EL TIGRE VS. BOCA JUNIORS?

Distintos medios argentinos emitieron juicios valorativos sobre la actuación de Luis Advíncula en el encuentro entre Tigre y Boca Juniors, que significó el debut de Fernando Gago como DT del ‘Xeneize’.

TyC Sports señaló que el nivel de Luis Advíncula en el primer tiempo estuvo por debajo de lo que suele mostrar. No obstante, destacaron una recuperación en su juego en la segunda parte.

Por su parte, el diario Olé mencionó que el peruano tuvo un inicio complicado, con problemas en defensa y poca participación en ataque. Sin embargo, destacó su mejora en el segundo tiempo, donde se mostró más activo en las acciones ofensivas.

¿QUÉ DIJERON LOS HINCHAS DE BOCA JUNIORS SOBRE EL RENDIMIENTO DE LUIS ADVÍNCULA ANTE TIGRE?

Si bien es uno de los capitanes y jugadores más queridos del plantel, Luis Advíncula no fue perdonado por los hinchas y fue duramente criticado por su bajo nivel en el cotejo.

“Solo te fijas en Blanco, ¿Pero Advíncula? No gana ni un 1 vs. 1, cero peso en ataque. Le llega la pelota y no sabe qué hacer. Ambos laterales están horribles” y “Hay jugadores como Advíncula y Medina que, de visitante, caminan. Una vergüenza. Y otros que juegan mal de local y visitante como Rojo y Romero”, fueron algunos comentarios que analizaron la actitud del ‘Rayo’ en el partido.

También hubo otros fanáticos que manifestaron su sorpresa ante el nivel de Advíncula, quien suele ofrecer mejores desempeños. “¿Qué hicieron Rojo, Romero, Cavani, Pol? Hasta Advíncula, Merentiel y Blanco fueron mediocres” y “Hay que hablar también de los bajos rendimientos de Blanco, Advíncula y Zenón, eso es alarmante”, expresaron otros cibernautas.

Incluso otro usuario se animó a lapidar al lateral peruano, indicando que por su culpa el equipo quedó eliminado de un reciente torneo internacional. “Advincula es un ‘muerto’ también. No porque sea simpático, no se le puede caer. Nos eliminó de una Sudamericana”, manifestó, según recoge el diario La República.

¿CUÁL ES LA IMPORTANTE MARCA QUE ALCANZÓ LUIS ADVÍNCULA EN LA ÚLTIMA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026?

El pasado martes 15 de octubre, Luis Advíncula fue titular en el campo del Arena Mané Garrincha, lugar donde se llevó a cabo el encuentro entre Brasil y Perú por la jornada 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Si bien no pudo celebrar un triunfo con sus compañeros, puesto que cayeron por goleada por 4-0, el futbolista puede festejar haber alcanzado una notable marca individual.

Sucede que el popular ‘Rayo’ se convirtió en el tercer futbolista con mayor cantidad de presencias en la historia de la selección peruana. Aquella noche disputó su encuentro número 123, y ahora solo está por detrás de Roberto Palacios y Yoshimar Yotún, quienes disputaron 128 partidos.