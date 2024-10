La selección peruana dio un golpe sobre la mesa y sorprendió al vencer a Uruguay por 1-0 el último viernes. El equipo dirigido por Jorge Fossati neutralizó al cuadro celeste y, con un gol agónico sobre los últimos minutos, terminó por lograr su primera victoria en estas Eliminatorias. Cabe destacar que para ese duelo no contó con varios futbolistas con lesión o por suspensión. A propósito de ello, aquí te contamos quiénes de estos jugadores ya están habilitados para enfrentar este martes a Brasil.

Luis Advíncula ya dejó su lesión atrás y se encuentra en óptimas condiciones físicas para enfrentar a la ‘Verdeamarela’. Los otros futbolistas que también están disponibles para ser tomados en cuenta son Wilder Cartagena y Marcos López, volante y lateral, respectivamente. Estos últimos ya cumplieron con su fecha de suspensión.

Si bien todavía no hay un once confirmado, se especula que estos tres nombres en mención podrían volver al titularato. Sin embargo, el entrenador uruguayo de la Bicolor no ha oficializado quiénes serán inicialistas ante Brasil en Brasilia.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas) y Luis Abram (Atlanta United), Erick Noriega (Alianza Lima) y Luis Advíncula (Boca Juniors).

Mediocampistas: Jorge Murrugarra (Universitario), Jesús Castillo (Gil Vicente), Wilder Cartagena (Orlando City), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Andy Polo (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Marcos López (FC Copenhague), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM).

Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario de Deportes) y Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado).

Invitado: Maxloren Castro (Sporting Cristal).

Cuáles fueron los resultados de la jornada 9 de las Eliminatorias

Bolivia 1-0 Colombia



Ecuador 0-0 Paraguay



Venezuela 1-1 Argentina



Chile 1-2 Brasil



Perú 1-0 Uruguay



Cuál es la programación de la fecha 10 de las Eliminatorias

Martes 15 de octubre

- Colombia vs Chile (15:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / Movistar Deportes: 3 y 703 en HD)

- Paraguay vs Venezuela (18:00 horas / estadio Defensores del Chaco / Movistar Eventos 1: 514 y 801 en HD)

- Uruguay vs Ecuador (18:30 / estadio Centenario / GOLPERU: 14 y 714 en HD)

- Argentina vs Bolivia (19:00 horas / estadio Monumental / Movistar Eventos 2: 515 y 802 en HD)

- Brasil vs Perú (19:45 horas / estadio Arena BRB Mané Garrincha / Movistar Deportes y Latina Televisión)

Cuántas selecciones clasifican al Mundial 2026

Un total de 48 equipos son los que pueden clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo que se dará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.