En las últimas horas, el fútbol ecuatoriano está de luto, pues Marco Angulo, quien formó parte de la selección de Ecuador y de Liga de Quito, falleció en un hospital local tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 7 de octubre en la Autopista General Rumiñahui, ubicado en la ciudad de Quito. El joven futbolista, de 22 años, estuvo internado en estado crítico durante 35 días debido a las graves lesiones que le causó la colisión. Esta triste noticia ha conmocionado a muchos que veían en él una gran promesa para el fútbol ecuatoriano. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿DE QUÉ MURIÓ EL FUTBOLISTA ECUATORIANO, MARCO ANGULO?

Durante los primeros días de octubre, Marco Angulo sufrió un terrible accidente de tránsito, en el que su hermana era la conductora y en el que viajaban cuatro personas. El vehículo se estrelló contra una de las vigas utilizadas para la construcción de un puente en la Autopista General Rumiñahui. Esta colisión ocasionó la muerte instantánea de dos futbolistas: Roberto Cabezas, de Independiente Juniors, y Víctor Charcopa, de Cuniburo FC.

La muerte de Marco Angulo ha conmocionado a muchos que veían en él una gran promesa para el fútbol ecuatoriano.

No obstante, de acuerdo con los medios ecuatorianos, Marco padeció diversas lesiones, como neumotórax derecho, edema cerebral, fractura de pelvis y hemorragias subdurales y subaracnoideas. Aunque el futbolista fue sometido a una craniectomía descompresiva para aliviar la presión intracraneal, no logró estabilizarse, ya que se vieron afectados varios órganos vitales, lo que empeoró su salud. Su fallecimiento ha causado un gran dolor entre sus seguidores, colegas y clubes, quienes no tardaron en expresar sus condolencias a la familia del jugador.

¿QUIÉN FUE MARCO ANGULO?

Marco Antonio Angulo Solórzano nació el 8 de mayo de 2002 en Esmeraldas, Ecuador y desde muy pequeño siempre le llamó la atención jugar al fútbol. El joven futbolista llevó a cabo su formación en las divisiones menores de Independiente del Valle, debutando de manera profesional en Independiente Juniors. No obstante, en 2020, Angulo consiguió su primer título al coronarse campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con los rayados. Gracias a sus destacadas actuaciones, el mediocampista ascendió al primer equipo, donde debutó en 2021 a los 18 años. Además. en esa temporada, sumó un nuevo trofeo a su carrera, siendo parte del plantel que ganó la Liga Pro.

La muerte de Marco Angulo ha conmocionado a muchos que veían en él una gran promesa para el fútbol ecuatoriano.

Luego de algunos años, es decir, en 2022, Marco asumió un papel más destacado en Independiente, siendo clave en la conquista de la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador. Debido a sus buenas actuaciones, fue convocado por la selección de Ecuador para los amistosos previos al Mundial de Qatar 2022, vistiendo la camiseta de la Tri en tres ocasiones. Tras estos logros, fue transferido al Cincinnati FC, donde jugó una temporada, logrando el título de la Supporters Shield, su último trofeo. En 2024, Angulo fue cedido a Liga de Quito, donde comenzó como titular, pero con el tiempo perdió su lugar en el equipo.

¿CUÁLES SON LOS TÍTULOS QUE TUVO MARCO ANGULO COMO FUTBOLISTA?

Independiente del Valle:

Copa Libertadores Sub 20 2020

Serie A Ecuador 2021

Copa Ecuador 2022

Copa Sudamericana 2022

Cincinnati

MLS Supporters Shield 2023

MLS Conferencia Este 2023

UN RAYO MATA A UN FUTBOLISTA EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, PERÚ

Lo que parecía ser un día de competición entre los equipos C.D. Juventud Bellavista y U.D. Familia Chocca en el estadio de Coto Coto se convirtió en una tragedia. Era alrededor de las 4 de la tarde, cuando los jugadores y el árbitro decidieron salir del campo de juego debido a las condiciones climáticas, pero un impactante rayo cayó sobre uno de los arqueros y el defensor José Hugo De la Cruz Meza. A pesar de que ambos fueron trasladados al hospital Carrión de Huancayo, solo se confirmó el deceso de De la Cruz, mientras que el guardameta se encuentra en estado grave a causa de las quemaduras sufridas por el relámpago.

Por su parte, otros tres jugadores también resultaron heridos debido al accidente, quienes fueron identificados como Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 años; Josep Gustavo P. Ch., un menor de 16 años (J. G. P. Ch.); y Cristian César Pituy Cahuana, de 24 años. Los testigos que estaban presentes en el recinto mencionaron que los equipos se retiraban debido a las malas condiciones del clima cuando fueron impactados por esta poderosa descarga eléctrica, a pesar de haber sido advertidos sobre el mal tiempo.