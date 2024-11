Universitario sigue celebrando lo que significó la obtención del bicampeonato nacional. Los cremas hicieron la tarea el fin de semana en Andahuaylas y se coronaron ganadores del Torneo Clausura 2024, por lo que se hicieron inalcanzables en la tabla. En este contexto, uno de los jugadores más elogiados por los hinchas volvió a ser Rodrigo Ureña, quien dio una entrevista para un medio de su país y confesó que tiene ofertas de su país.

¿Rodrigo Ureña tiene ofertas de clubes grandes de Chile? Esto comentó el volante de Universitario

El centrocampista de la ‘U’ fue entrevistado por ADN Deportes y habló absolutamente de todo. Y, sorprendiendo a los fanáticos cremas, reveló que tiene ofertas de clubes grandes de su país. Eso sí, descartó salir de Ate en este momento.

“Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, dijo el volante a dicho medio.

El chileno es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario.

Ureña también se refirió a la posibilidad de ser convocado a la selección de su país. “Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”.

Rodrigo Ureña, de Universitario, vale 850 mil euros. (Foto: Universitario)

¿Qué dijo Ureña sobre el Perú vs. Chile que se viene por las Eliminatorias?

De otro lado, el exDeportes Tolima habló un poco de lo será el Perú vs. Chile por las Eliminatorias. “Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”.

Por último, el popular ‘Pitbull’ señaló que Ricardo Gareca debería continuar en Chile. “Él cuando llega acá a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, donde tiene que haber conocimiento de jugadores”.

Periodista revela que sí existe propuesta de Universitario por Carlos Zambrano: “Hay un interés real”

Renato Luna es el comunicador que se animó a decir que el ‘Kaiser’ sí es una opción para la ‘U’ de cara a la siguiente campaña. Es más, detalló que desde Ate ven con buenos ojos la llegada del central. Dicha información, como se esperaba, generó incertidumbre en la mesa del panel de No Somos TV.

“Hay un interés real de Universitario de Deportes por Carlos Zambrano”, dijo el popular Tato’ en dicho espacio digital. La reacción de Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fue de sorpresa y hasta puso en tela de juicio la veracidad de la información de su colega: “Confío en tu información y la descarto absolutamente”.

Lo que sí es cierto es que Carlos Zambrano termina su vínculo con la institución victoriana este año y todavía no hay nada oficial respecto a su renovación. Se espera que en los próximos días haya un panorama más claro sobre su futuro. Recordemos también que Alianza Lima no disputará la zona de grupos de la Copa Libertadores 2025, por lo que esto podría ser un factor a analizar por el deportista al momento de estampar su firma por los blanquiazules.