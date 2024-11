El nombre de Mariano Soso está en boca de todos recientemente. Todavía no se ha oficializado su salida de Alianza Lima, pero desde hace poco ya se viene asegurando que el DT no iría más en el club de La Victoria. Al parecer, internamente se están terminando de concretar algunos detalles contractuales antes de anunciar su partida. Aún así, desde diversos medios deportivos ya aseguran que la ‘blanquiazul’ ya está buscando un remplazo y desde DirecTV Sports, en particular, se animaron a mencionar que la directiva ya estaría teniendo a alguien en cuenta.

¿Quién podría remplazar a Mariano Soso en Alianza Lima?

Durante el más reciente programa de DirecTV Sports, los panelistas se encontraban hablando justamente sobre la situación de Alianza Lima ahora que es inminente el anuncio de la salida de Soso. Es aquí que el periodista deportivo Julio Vílchez se animó a mencionar que el equipo de La Victoria en realidad ya tendría a una persona fija para ocupar el puesto de DT.

Eso sí, aunque no mencionó su nombre, compartió que es de nacionalidad argentina y, siendo más específicos, de la región de Río de la Plata. “Franco Navarro está en Argentina y lo que me comentan es que ya hay un nombre oleado y sacramentado para ser el técnico de Alianza Lima y es rioplatense. No me han dado el nombre, pero ya hay una persona que tiene la garantía de Alianza Lima para ser el próximo técnico”, señaló.

Curiosamente, Vílchez también mencionó que antes de llegar a esta persona, la directiva del club habría considerado en algún momento el regreso de Carlos Bustos o Pablo Bengoechea. Ambos técnicos tuvieron un gran recorrido por el equipo, por lo que no sería una sorpresa que anteriormente hayan considerado su retorno. Por último, otro nombre que se encontraba en evaluación es el brasileño Tiago Nunes.

¡LAS NOVEDADES EN ALIANZA LIMA! 🔵⚪



🔥 @julio_vilchez reveló que ya existe un nombre para asumir la dirección técnica.



⚽ Franco Navarro será el director deportivo.



🔝 Contratarán dos delanteros, arquero extranjero y un volante de creación.



🎙️ #DFSHA pic.twitter.com/5jZOUG95rT — DSPORTS Perú (@DSportsPE) November 21, 2024

¿Qué jugadores se quedarán en Alianza Lima para la siguiente temporada?

Ciertamente, Alianza Lima no se encuentra en la mejor posición, tras no poder evitar el bicampeonato de Universitario de Deportes. Es así que se encuentran totalmente concentrados en la temporada 2025 de la Liga 1 y en asegurar un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Pero para ello, no solo necesitan concentrarse en un técnico, sino también en sus jugadores.

Es por ello que en otro momento Vílchez también se animó a mencionar los nombres de aquellos jugadores fijos para Alianza, entre los que se encuentran Paolo Guerrero, Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés, Erick Noriega, Jesús Castillo, y Jhamir D’Arrigo, quienes cuentan con contratas vigentes. De la misma manera, Carlos Zambrano y Hernán Barcos tienen casi asegurada la renovación de sus contratos.

“Freytes tiene contrato porque la carta pase es de Alianza, eso sí hay un malestar porque después que se compra la carta pase, él baja su nivel. Hernán Barcos un año más. El ‘Bigote’ Rodríguez, Cecilio Waterman, Pablo Sabbag, Adrián Arregui y Jiovany Ramos están fuera, no hay posibilidad de que se queden. Jesús Castillo no va ser prestado, iba a ser prestado si se quedaba Mariano Soso. Marco Huamán tampoco será cedido a otro club”, aseguró.