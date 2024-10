La selección peruana recibirá este viernes a Uruguay en el estadio Nacional por la jornada 9 de las Eliminatorias. Los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a ganar para alejarse del último lugar en la tabla de posiciones. En este contexto, Waldir Sáenz, exdelantero de la Bicolor e ídolo de Alianza Lima, criticó la presencia de Edison Flores y Alex Valera en la actual lista de convocados de la Blanquirroja. Aquí te contamos qué dijo.

Waldir Sáenz sobre el llamado de Edison Flores y Alex Valera a la selección peruana: “Cuántos goles tienen el campeonato local, de qué estamos hablando”

“Tú me dices Valera, Flores, y con todo el respeto que se merecen ellos dos, cuántos goles tienen ellos dos en el campeonato local”, dijo Waldir en primera instancia durante una entrevista en Deunaof. Ante esta interrogante planteada, el entrevistador le contestó de la siguiente manera: “Valera tiene 11 y ‘Oreja’ tiene 8″.

“Y quién es el goleador del campeonato”, volvió a replicar el goleador histórico del cuadro blanquiazul. “Los 10 primeros son extranjeros”, respondió el periodista. Por último, Sáenz se mostró muy crítico con dicha situación. “Entonces de qué estamos hablando, la afectividad no, no son son muy contundentes para que sean una delantera a nivel de selección, que es más competitivo que el campeonato local”.

Flores es uno de los jugadores más experimentados del actual plantel de Universitario. (Foto: Andina)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a lo dicho por Waldir Sáenz?

Las declaraciones de Waldir no pasaron desapercibidas en redes. “Nunca figuraste en la selección”, “Y cuando tú estabas en la selección no le hacías gol ni a Bolivia”, “Waldir nunca metió gol en la selección”, “Fue suplente del suplente en la selección peruana”, “Fue goleador en Alianza, pero en la selección no hiciste nada”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de setiembre

- Colombia 2-1 Argentina / Finalizado

- Chile 1-2 Bolivia / Finalizado

- Ecuador 1-0 Perú / Finalizado

- Venezuela 0-0 Uruguay / Finalizado

- Paraguay 1-0 Brasil / Finalizado

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú

Cuántos puntos se necesita en Sudamérica para clasificar al Mundial 2026

