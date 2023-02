En Estados Unidos puede pasar de todo. A esto se le suma que, si eres bueno en la vida, según indican los principios del karma, todo lo positivo regresará a ti. Esta es la historia de una mujer norteamericana que recibió una gran recompensa tras devolver una bolsa que contenía 15 mil dólares que ella encontró en la calle. ¿Qué es lo que ocurrió? En esta nota te contamos la anécdota que viene siendo tendencia en redes sociales.

LA HISTORIA DE LA MUJER QUE DEVOLVIÓ DINERO ENCONTRADO Y FUE RECOMPENSADA

Diane Gordon difícilmente olvidará lo que le ha pasado. La mujer se encontraba en una situación de necesitad, pero primero estuvieron sus principios, por lo que al hallar la excesiva suma de dinero, no dudó y devolvió 15.000 dólares que encontró en la calle.

Diane Gordon tenía que andar diariamente un camino de casi cinco kilómetros de distancia para ir a su trabajo. Su coche ya no funcionaba y no podía permitirse comprar uno nuevo, por lo que no le quedaba más opción que hacer el recorrido diario a pie.

Es en uno de estos trayectos que la mujer encontró una bolsa con 15.000 dólares. Sabiendo que tenía necesidades que cumplir, ella dejó de lado todo ello y tomó el camino correcto, coger el dinero y devolverlo a quien le pertenecía. Fue así que llamó a la Policía.

“Esto no sucede muy a menudo, que alguien encuentre una gran suma de dinero y la entregue”, aseguró el jefe de policía Dan Keller, del Departamento de Policía del municipio de White Lake a los medios de comunicación.

Dentro de la bolsa los agentes encontraron tarjetas de felicitación que demostraron que la suma de dinero era de una pareja recién casada. Ante el acto de generosidad, Stacy Connell, esposa del agente de policía, decidió crear una campaña de recogida de dinero para ayudar a Diane a poder tener un auto nuevo.

Fue así que a través de la plataforma GoFundMe se logró conseguir en apenas días 66.000 dólares con los que Gordon pudo comprar un nuevo vehículo. Ella no dudó en agradecerle a todos el noble gesto, sin embargo, todo lo contrario, los usuarios la felicitaron y apoyaron su causa.

“Los llevaré a casa y les devolveré el favor”, dijo emocionada la mujer prometiendo ser al menos un vehículo de transporte para quienes lo necesiten.