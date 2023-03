La actriz norteamericana Lindsay Lohan sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera.

A través de su cuenta de Instagram, la recordada protagonista de “Mean Girls” publicó una fotografía de un traje de bebé con la leyenda que decía “Coming soon” (Muy pronto).

“¡Estamos bendecidos y emocionados!”, escribió Lindsay Lohan en el pie de foto.

Emocionada por noticia

Asimismo, Lindsay Lohan ha confirmado la noticia de su embarazo al portal de noticias TMZ.

“Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas”, expresó al medio.

¿Quién es el esposo de Lindsay Lohan?

El pasado mes de julio del 2022, Lindsay Lohan contrajo matrimonio con Bader Shammas, con quien ya tenía una relación de más de dos años.

Su esposo trabaja actualmente como vicepresidente adjunto en Credit Suisse, una empresa líder en servicios financieros que asesora a las personas sobre finanzas.

“Soy la mujer más afortunada del mundo. No porque necesite un hombre, sino porque él me encontró y supo que quería encontrar la felicidad y la gracia, todo al mismo tiempo. Estoy atónita de que este sea mi esposo”, escribió la ex chica Disney en el 2022 cuando confirmó su matrimonio.