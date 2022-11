La actriz estadounidense Lindsay Lohan regresa a las pantallas después de casi una década y lo hace con una cinta navideña exclusiva de Netflix. Esta película llamada “Navidad de golpe”, ya disponible en streaming, narra la historia de una heredera millonaria que tras tener un accidente de esquí tiene una amnesia total. Su vida cambiará por complemento tras perder la memoria, pues conocerá a un joven padre soltero que la enseñará nueva forma de vida.

La millonaria aprenderá sobre la amistad y el compañerismo, así como el valor de la bondad y el amor. Esta es una cinta con mensajes positivos así como momentos muy hilarantes.

El elenco lo completan Chord Overstreet, Jack Wagner, Aliana Lohan, George Young, Blythe Howard, Antonio D. Charity y Kate Rachesky.

Lindsay Lohan y Chord Overstreet protagonizan la comedia romántica "Navidad de golpe" (Foto: Netflix)

“Siento que lo que no tenemos suficiente en este momento son comedias románticas. Eso es exactamente lo que es: es una comedia romántica realmente divertida y edificante. Cuando leí el guion y comenzamos a filmarlo, no me di cuenta de lo divertidos que íbamos a ser físicamente. Hay mucha comedia física en él, lo que realmente me gustó hacer, es una de mis cosas favoritas para hacer, que no he tenido en mucho tiempo”, dijo Lohan sobre la cinta a la revista Glamour.

Lindsay Lohan es la protagonista de "Navidad de Golpe" (Foto: Netflix)

¿Qué dice la crítica de la nueva película?

“Lohan está bien con las bromas autocríticas a su costa y luciendo tonta mientras se ensucia a través de la comedia física que involucra inodoros, mapaches y el accidente de esquí antes mencionado. Lohan brilla en estos momentos, y el rollo de blooper en los créditos muestra que ese brillo incluso se extendió al set”.

“La película se desvanecerá de la mente antes de que llegue el gran día, pero con suerte el regreso de Lohan será el regalo que siga dando”.

Los fans de Lohan y/o de las alegres películas navideñas seguramente encontrarán algo que les encante aquí, pero aquellos cuya tolerancia a este tipo de melaza es baja en el mejor de los casos probablemente deberían quedarse fuera.

El póster de la película "Navidad de golpe" (Foto: Netflix)

“Solo imita los aspectos más amables de la comida navideña schlocky. Jake es el arquetipo suavemente tosco, tiene una hija precoz ( Olivia Pérez ), una anciana suegra devota ( Alejandra Flores ) y una triste historia de fondo que involucra a una esposa muerta. Todo eso es aceptablemente estándar”.

“Si no eres una persona que puede dejarse llevar por la alegría navideña, Falling for Christmas no es para ti. El guión deja mucho que desear. Lohan y Overstreet hacen lo mejor que pueden con lo que les dan y ambos están claramente comprometidos a hacer que funcione.”

“Falling for Christmas” no es un original de Hallmark Channel, pero ciertamente se parece a uno. Detenme si has escuchado esto antes: un galante viudo de cuello azul entabla un romance improbable con una heredera rica y engreída prometida a un himbo engreído que está escrito expresamente para ser desagradable”.

“No tiene nada que no sea predecible. El público podrá adivinar fácilmente dónde despega la película y también podrá adivinar el final. La trama no contiene sorpresas para la audiencia y solo ha mezclado los elementos de otras comedias románticas”.