Marvel compartió el primer tráiler de “The Marvels”, secuela de “Captain Marvel” y continuación directa de la serie “Ms. Marvel”, donde veremos a Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) formar equipo luego de que una anomalía cósmica las obligue conocerse.

Además de contar con el regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury en la pantalla grande, la cinta también marcará el debut en Hollywood de Park Seo Joon, actor surcoreano conocido por su participación en “Dream High 2″ (2012), “Pots of Gold” (2013), “Witch’s Love” (2014), “Kill Me, Heal Me” (2015) y protagonizó el drama “She Was Pretty” (2015).

¿QUÉ PERSONAJE INTERPRETARÁ PARK SEO JOON EN “THE MARVELS”?

Sin lugar a dudas, el filme despertó el interés de los fanáticos de la ola coreana, luego de evidenciarse que el actor Park Seo Joon será parte del elenco de “The Marvels”, simbolizando su debut en Hollywood. En los momento finales del avance de la cinta, se puede ver por primera vez al artista.

Park Seo Joon en "The Marvels". | Foto: Marvel Studios

Aunque no se ha revelado oficialmente qué personaje interpretará, existe información filtrada que indica que personificará al príncipe del planeta Aladna, Yan D’ Aladna. Si nos guiamos al aspecto y la ropa futurista que se le ve usando a Park Seo Joon, podríamos asegurar la veracidad de la información anterior.

Según recoge Unnie Pop de las historietas, los habitantes de Aladna cantan para comunicarse entre sí. Además, otra de sus tradiciones principales es que solo las mujeres pueden escoger a sus futuros esposos, por lo que Yan D’ Aladna se encuentra en una contrariedad ya que ni él ni su pareja querían casarse. Para su fortuna, aparece la Capitana Marvel, quien trata de ayudar a ambos para evitar la boda.

¿CUÁNDO LLEGARÁ “THE MARVELS” A PERÚ?

En Latinoamérica, “The Marvels” se estrenará en cines el próximo 9 de noviembre del 2023. Por el momento, los fanáticos deberán esperar el lanzamiento de la cinta para conocer el rol de Park Seo Joon en el UCM.