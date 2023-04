De qué murió Jung Chae Yul, actriz coreana que participó en la película ‘Zombie Detective’

El mundo del espectáculo está de luto. Este martes 11 de abril del 2023 se confirmó la muerte de la modelo y actiz coreana Jung Chae Yul con solo 26 años de edad, una noticia que ha conmocionado a todo Corea.

Antes de su partida, Chae Yul se encontraba grabando el web drama “Wedding Impossible”, y había publicado en sus redes sociales hasta dos días antes de que falleciera.

Los directores de la cinta han decidido parar las grabaciones de manera momentánea para que el elenco asimilar la terrible noticia. “Expresamos profundas condolencias a la familia. Futuras actividades de filmación se agendarán después de coordinaciones internas”, externó un vocero del equipo de producción.

¿Qué se sabe de la muerte de la actriz Jung Chae Yul?

Según informó la prensa coreana, Jung fue hallada sin vida en su casa. Por el momento se desconocen las causas de esta triste noticia y los seguidores ya lloran su muerte en las redes sociales. Aunque fue su agencia, Management S, la que confirmó el lamentable hecho con un comunicado.

“Jung Chae Yul siempre trabajó duro para ser una buena actriz, deseamos que pueda descansar en paz en un lugar tranquilo”, se lee en parte del comunicado.

Asimismo, se confirmó que que el funeral se realizará de forma privada y solo con familiares cercanos, por lo que no estará abierto al público.

Desde el anuncio de la muerte de la estrella surcoreana, los fanáticos acudieron en masa a su publicación más reciente de Instagram para mostrar su dolor y tristeza.

¿Quién era Jung Chae Yull?

Jung Chae Yul nació el 4 de septiembre de 1996 y fue hasta los 20 años que comenzó de manera oficial su carrera en el modelaje. En el 2016, participó en el reality “Devil’s Runway”, donde se dio a conocer, por lo que dos años después debutó en su primera producción “Deep”.

Jung ganó notoriedad por su papel en ‘Zombie Detective’ en 2020, serie que otuvo gran popularidad al ser emitida en Netflix. Asimismo, participó en el k-drama ‘I Have Not Done My Best’.

En este año tenía diversos planes y proyectos, entre ellos había reportado a sus fans que estaba en plenagrabación de “Wedding Impossible”.