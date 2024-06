¿Abandonará Corazón Serrano? Lesly Águila confesó el motivo por el que no estuvo en las últimas presentaciones de la agrupación

Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más populares del país debido a los diversos temas musicales que en cada concierto hacen cantar al público sus sentidas letras que reflejan alegrías y tristezas. Precisamente, una de las cantantes más queridas y que ha cautivado a los seguidores es Lesly Águila que estuvo ausente en las últimas presentaciones del grupo cumbiambero, por lo que despertó la preocupación de sus fanáticos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LESLY ÁGUILA SOBRE SU AUSENCIA EN LAS ÚLTIMAS PRESENTACIONES DE CORAZÓN SERRANO?

Desde hace unos días, Lesly Águila, integrante de Corazón Serrano, estuvo ausente en las últimas presentaciones que la agrupación de cumbia realizó en algunos lugares del país, incluso no estuvo activa en sus redes sociales, pese a que ella suele estar compartiendo su día a día con su público, ocasionando que se genere muchas especulaciones en torno a este tema. Por ello, la cantante piurana decidió utilizar su Instagram para pronunciarse sobre el motivo que la llevó a alejarse de los escenarios.

“Hola, amigos. Estoy un poco ausente en redes y también en las presentaciones con la agrupación, ya que estuve delicada de salud. Mañana ya retomo mis labores. Gracias a todos por su preocupación y sus muestras de cariño en cada mensaje. Que Dios me los bendiga”, mencionó en su red social.

Es importante mencionar que, hace algunos meses la cantante del grupo liderado por Irma Guerrero no pudo asistir a unas presentaciones por un par de semanas debido a que no se encontraba bien de salud. Durante esa oportunidad, la artista se hizo diversos exámenes de cardiología y por lo que luego se sintió mejor.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LESLY ÁGUILA?

El pasado 17 de junio, Lesly Águila celebró sus 30 años y lo festejó llevando a cabo una gran fiesta en su ciudad natal Piura con la presencia de sus seres queridos, amigos y club de fans. Tras el festejo por su onomástico, la cantante norteña tuvo que retornar a Corazón Serrano, pero una vez más empezó a sentirse mal de salud.

“Sigo con los chequeos médicos, con varios de los exámenes y mañana nuevamente tengo que asistir. Es por eso que hoy no pude viajar a Chota, me estaban preguntando algunos por interno. Ahora me encuentro en Piura, no puedo viajar, necesito estar bien de salud para poder trabajar tranquila y no sentir malestar, más que todo porque es súper incómodo trabajar de esa manera”, explicó.