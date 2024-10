Durante las últimas semanas, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta debido a la presunta implicancia de ambos en el caso de Andrés Hurtado, generando que se especule en las redes sociales y medios de espectáculos sobre el fin de su matrimonio. En ese sentido, la esposa del futbolista decidió pronunciarse a través de las redes sociales y acabar con los rumores dejando un emotivo mensaje al jugador de Universitario de Deportes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUE MENSAJE DEDICÓ ANA SIUCHO A EDISON FLORES?

Hace unos días, el programa ‘Todo se Filtra’ reveló que Edison Flores había retirado todas las fotografías en las que se encontraba junto a su esposa Ana Siucho, por lo que en las redes sociales no tardaron en especular sobre una posible ruptura en la relación. Además, la familia Siucho viene siendo investigada por presuntos vínculos con Andrés Hurtado, quien se encuentra encarcelado por un presunto caso de Tráfico de influencias y lavado de activos.

Sin embargo, para romper con todas las especulaciones y aclarar su situación sentimental, la pareja del futbolista decidió publicar una imagen donde aparecen sus dos pequeñas vistiendo la camiseta nacional con el número 20 junto a un tierno mensaje dirigido para el popular ‘Orejas’ en referencia al partido que la selección peruana disputó contra Uruguay. “Vamos PERÚ!!! Vamos papá!!! Te amamos!!!”, escribió la mamá de las menores, donde etiquetó a Flores.

¿QUÉ SOLICITÓ MANOLO ROJAS TRAS SABER QUE ANDRÉS HURTADO ESTÁ EN EL PENAL DE LURIGANCHO?

En la última edición de “Todo se Filtra”, que se transmite por Panamericana TV, Manolo Rojas se refirió sobre su entrañable amigo Andrés Hurtado que se encuentra recluido en el penal de Lurigancho para cumplir con una prisión preventiva de 18 meses. El conocido imitador reveló que ‘Chibolín’ no la viene pasando bien durante estos días y que en su debido momento se dirigirá hasta dicho establecimiento para visitarlo y brindarle su apoyo ya que lo considera un buen amigo.

“Es un momento difícil, no es lo mejor que está pasando, estoy muy triste porque es un gran amigo, es un hermano para mí. Voy a ir cuando haya oportunidad que me pueda recibir porque a veces, él está en un momento que de repente no quiere recibir a nadie”, comentó Manolo.

Asimismo, el cómico no dejó pasar la oportunidad de las cámaras del programa de espectáculos para mandar un mensaje a los reos del penal y pedir que lo “traten con mucho cariño” al expresentador de televisión ya que en varias oportunidades ambos se han presentado para realizar algún show y colaborar en campeonatos. Además, Rojas dejó en claro que Hurtado no cuenta con amistades en la penitenciaría.

“Hemos ido al penal a veces a hacer show, cuando han habido campeonatos hemos ido a colaborar y le pido a todos mis amigos que lo traten con mucho cariño”, dijo para mencionado medio.

¿QUÉ DIJO EL JEFE DEL INPE SOBRE ANDRÉS HURTADO EN EL PENAL DE LURIGANCHO?

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, brindó declaraciones a los medios de comunicación donde habló sobre Andrés Hurtado y su encarcelamiento en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho. El titular del INPE fue muy claro al precisar que el exconductor de televisión recibirá el mismo trato que los demás y será clasificado en los próximos días a un pabellón.

“El trato a los internos es igual para todos; no habrá ninguna diferencia. (...) Tenemos entre 20 y 30 ingresos diarios; los internos son clasificados y se les determina el pabellón correspondiente”, indicó ante la prensa.