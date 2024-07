En una reciente entrevista, André Carrillo dio detalles sobre lo que conversó con su compañero de la Selección Peruana, Renato Tapia, luego de que tomara la decisión de dejar el seleccionado peruano. ¿Qué es lo que dijo el futbolista y por qué le dio la razón a su también amigo? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

¿QUÉ LE DIJO ANDRÉ CARRILLO A RENATO TAPIA TRAS DEJAR LA SELECCIÓN PERUANA?

André Carrillo, en un gesto de camaradería y apoyo, conversó con Renato Tapia tras su decisión de no acudir a la Copa América 2024. Carrillo le expresó su comprensión y respaldo, asegurándole que, en su lugar, habría actuado de la misma manera. La ‘Culebra’ destacó que la prioridad de Tapia era garantizar su futuro profesional y financiero, especialmente ante la posibilidad de firmar el mejor contrato de su carrera. Carrillo subrayó que los críticos de Tapia no se harían cargo de las responsabilidades familiares ni de los gastos del hogar en caso de una lesión, lo que justificaba plenamente la cautela del volante.

Carrillo, durante su participación en el programa ‘Fuera del Sistema’, conducido por Percy Olivares, reiteró que comprendía y apoyaba la postura de Tapia, destacando la necesidad de protegerse ante las incertidumbres del fútbol profesional. Enfatizó que la decisión de Tapia de buscar un seguro laboral antes de competir en un torneo de alto riesgo era una medida lógica y responsable, dada la precariedad que enfrentan los futbolistas cuando quedan sin contrato.

¿POR QUÉ ANDRÉ CARRILLO LE DIO LA RAZÓN A RENATO TAPIA?

André Carrillo justificó la decisión de Renato Tapia debido a la precariedad financiera que enfrentan los futbolistas cuando quedan sin contrato y las críticas desmedidas que reciben sin considerar las responsabilidades personales. Carrillo destacó que la participación en la selección peruana se hace por amor al país, ya que no reciben compensación económica significativa, salvo algunos bonos por objetivos. Subrayó que el sacrificio y los riesgos asumidos por los jugadores no siempre son comprendidos por los aficionados y críticos.

Carrillo consideró que la postura de Tapia de asegurar su futuro financiero era completamente válida, especialmente al estar en una situación crucial para su carrera profesional. Resaltó que protegerse ante el riesgo de una lesión que podría afectar las oportunidades de firmar un contrato importante era una decisión sensata. De esta manera, Carrillo enfatizó la importancia de valorar el esfuerzo y las decisiones de los futbolistas que, más allá del amor a la camiseta, deben velar por su bienestar y el de sus familias.

¿QUÉ ES LO QUE DIJERON EN DIRECTV SPORTS SOBRE QUE RENATO TAPIA YA NO VOLVERÍA A LA SELECCIÓN PERUANA PARA ELIMINATORIAS?

El periodista Daniel Kanashiro afirmó haber conversado con una fuente cercana a Tapia y aseguró que el jugador del Celta de Vigo no regresará para las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

La periodista Talía Azcárate agregó que el conflicto entre Tapia y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha sido manipulado por todas las partes. Sin embargo, ella mantiene la esperanza de que una conversación pueda resolver el problema, dado que la selección peruana se encuentra en una posición difícil en las eliminatorias con solo dos puntos.

El conflicto inició cuando Tapia decidió no viajar a Estados Unidos para la Copa América debido a la falta de un seguro proporcionado por la FPF, ya que su contrato con el Celta de Vigo terminaba en julio. A pesar de seguir alentando a su país desde la distancia, Tapia se quedó fuera del equipo por decisión del técnico Jorge Fossati, basada en la ausencia de una respuesta concreta por parte de la FPF.

¿CUÁNTO COSTABA EL SEGURO QUE PIDIÓ RENATO TAPIA A LA FPF PARA JUGAR POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, fue entrevistado por Trome y comentó cuánto sería el valor del seguro que pidió el ‘Capitán del Futuro’, aunque primero explicó un poco más del contexto. “El asunto pasa por saber quién le asegura al deportista, a partir del 1 de julio, ahora que ya no tiene contrato con nadie, el pago de su sueldo o las remuneraciones que dejaría de recibir en caso de que sufra una lesión”.

Asimismo, el especialista en temas legales agregó: “Este tipo de seguro es carísimo. En el caso de Yotún se buscó una empresa alemana, la misma que ha sido consultada en esta oportunidad. No se está hablando de poca plata, se está hablando de 80 mil o 100 mil dólares mensuales, porque ya termina su contrato con Celta”.

¿CÓMO ANUNCIÓ RENATO TAPIA SU SEPARACIÓN AMOROSA?

El jugador trató de realizar el anuncio de manera sencilla y tratando de atraer la menor atención posible. Por ello simplemente lo informó a través de sus historias de Instagram, en un breve comunicado. Es aquí que informa que, en realidad, su relación ya había terminado hace un tiempo. Su matrimonio de casi una década tuvo como fruto a una pequeña hija que actualmente tiene 8 años.

“Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y crecimiento de nuestra hija”, señaló. “No daré más declaraciones, pido que respeten la tranquilidad de los que me rodean”.

¿CUÁL SERÍA LA PRINCIPAL RAZÓN TRAS LA SEPARACIÓN DE RENATO TAPIA Y ANDREA CORDERO?

Los motivos tras el divorcio podrían ser varios. Sin embargo, internautas recordaron un hecho que podría haber marcado su matrimonio de manera negativa a tal punto que podría haber dado lugar a la separación.

Sucede que en enero de 2013 Renato Tapia fue acusado de negarse a dar el apellido a un hijo suyo que en ese momento tenia 6 años. Su madre y expareja del futbolista, Daniela Castro, presentó una denuncia que se hizo mucho más conocida cuando apareció en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Aquí reveló que no había hecho antes la demanda, pues la familia de Tapia le pidió que no hiciera un escándalo mediático.

No obstante, el jugador se negaba a aceptar la paternidad de su hijo, simplemente enviando una manutención a través de un familiar. Castro señaló que este monto no era suficiente y, sumado a la negativa del futbolista por firmar al niño, es que decidió presentar la denuncia. Debido a la repercusión de estas revelaciones, Tapia terminó aceptando al pequeño como suyo, pero no fue hasta junio del mismo año que acudió a la embajada de Perú en España para firmarlo.