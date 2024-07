Así descartó “Chicho” Salas a Christian Cueva en la Universidad César Vallejo

A solo pocos días de empezar el torneo clausura de la Liga 1 2024, varios clubes se vienen preparando arduamente con partidos amistosos y cerrando fichajes para llegar de la mejor manera al torneo. Ante ello, Guillermo Salas, entrenador de la Universidad César Vallejo, se pronunció sobre la posible llegada de Christian Cueva al club. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ GUILLERMO SALAS RECHAZÓ A CHRISTIAN CUEVA EN LA UCV?

Este domingo 7 de junio, la Universidad César Vallejo disputará en Lima un partido amistoso contra Universitario de Deportes con miras al torneo clausura. A su llegada, el técnico Guillermo Salas brindó declaraciones a la prensa deportiva que lo estuvieron esperando en el aeropuerto Jorge Chávez y aprovecharon en consultarle sobre la posibilidad de que Christian Cueva integre el plantel. El estratega poeta aseguró que su equipo está cerrado, por lo que descartó que ‘Aladino’ integre el club.

“No hay nada. Ya estamos cerrados”, sostuvo. También se refirió a su equipo y al partido que tendrán contra los cremas. “Todo bien, nos ha servido la para para recuperar a jugadores lesionados. Estamos bien, con muchas ganas y mañana (hoy) será un bonito partido ante Universitario”, declaró para Fútbol en América el popular “Chicho”.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE CHICHO SALAS?

En el programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizazola, tuvieron como invitado a Christian Cueva que contó pormenores sobre su vida personal y profesional en el fútbol. Mientras se realizaba la entretenida entrevista, ‘Aladino’ tocó el tema de Alianza Lima y su contrato de 6 meses como prueba aduciendo que detrás de todo estaba Chicho Salas.

“Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, dijo Cueva. Mientras que el ‘10 de la calle’ se atrevió a revelar el nombre: “Yo sí lo digo con nombre propio. ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó en el momento que estuvo conmigo de la manera correcta”.

Es importante mencionar que, Guillermo Salas entró a mitad de la temporada 2022 a Alianza Lima y lo retiraron durante el 2023. Mientras se encontraba asumiendo como DT blanquiazul, obtuvo el Torneo Clausura y la Liga 1 2022. En el siguiente año, consiguió el Torneo Apertura. No obstante, los malos resultados que se dieron durante el Clausura, la directiva íntima optó por retirarlo y contratar a Mauricio Larriera.

FIXTURE DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO CLAUSURA 2024

Fecha 1

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Cusco FC vs. Melgar

ADT vs. Sporting Cristal

Comerciantes Unidos vs. Cienciano

Unión Comercio vs. Los Chankas

Universitario vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Alianza Lima

vs. Alianza Lima Alianza Atlético vs. Atlético Grau

Sport Boys vs. Sport Huancayo

Fecha 2

Cienciano vs. ADT

Melgar vs. César Vallejo

UTC vs. Cusco FC

Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Atlético Grau vs. Universitario

Carlos Mannucci vs. Unión Comercio

Los Chankas vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 3

Comerciantes Unidos vs. Carlos Mannucci

Unión Comercio vs. Atlético Grau

ADT vs. Los Chankas

Sporting Cristal vs. Cienciano

Universitario vs. Alianza Lima

Cusco FC vs. Sport Huancayo

César Vallejo vs. UTC

vs. UTC Alianza Atlético vs. Melgar

Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

Fecha 4

Deportivo Garcilaso vs. Cusco

Melgar vs. Universitario

UTC vs. Alianza Atlético

Sport Huancayo vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs. Unión Comercio

Carlos Mannucci vs. ADT

Los Chankas vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Cienciano

Fecha 5

Cienciano vs. Los Chankas

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Unión Comercio vs. Melgar

ADT vs. Atlético Grau

Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci

Universitario vs. UTC

César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso

vs. Deportivo Garcilaso Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

Cusco FC vs. Sport Boys

Fecha 6

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. Universitario

Alianza Lima vs. ADT

Cusco FC vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Carlos Mannucci vs. Cienciano

Sport Boys vs. Los Chankas

Fecha 7

Cienciano vs. Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs. UTC

Unión Comercio vs. Sport Huancayo

ADT vs. Melgar

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Sport Boys

Fecha 8

Deportivo Garcilaso vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sporting Cristal

UTC vs. ADT

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs. Cienciano

Cusco FC vs. Universitario

Atlético Grau vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Alianza Atlético

vs. Alianza Atlético Sport Boys vs. Carlos Mannucci

Fecha 9

Cienciano vs. Melgar

Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Cusco FC

ADT vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. UTC

Universitario vs. César Vallejo

Carlos Mannucci vs. Atlético Grau

Los Chankas vs. Alianza Lima

Alianza Atlético vs. Sport Boys

Fecha 10

Cienciano vs. ADT

Melgar vs. Los Chankas

UTC vs. Cienciano

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Carlos Mannucci

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Unión Comercio

vs. Unión Comercio Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 11

Cienciano vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. César Vallejo

Unión Comercio vs. Alianza Atlético

ADT vs. Cusco FC

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Carlos Mannucci vs. Melgar

Los Chankas vs. UTC

Universitario vs. Sport Boys

Fecha 12

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Melgar vs. Atlético Grau

UTC vs. Carlos Mannucci

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Universitario vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. ADT

vs. ADT Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 13

Cienciano vs. Cusco FC

ADT vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Sporting Cristal vs. César Vallejo

Alianza Lima vs. Melgar

Atlético Grau vs. UTC

Carlos Mannucci vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Sport Boys

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

vs. Cienciano Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

vs. Carlos Mannucci Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17