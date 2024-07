Luis Advíncula fue el más reciente invitado de “Enfocados”, programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde compartió los momentos más destacados de su carrera, incluyendo sus experiencias con diversos clubes y la selección peruana. Respecto al paso del defensor por la ‘Bicolor’, la ‘Foquita’ compartió una divertida anécdota que vivió el ‘Rayo’ con el entrenador Ricardo Gareca, cuando este dirigía al combinado nacional.

Según la versión de la ‘Foquita’, Advíncula protagonizó un curioso incidente al quedarse dormido durante una charla técnica del estratega argentino, lo que provocó risas y buen humor entre el equipo y el propio entrenador. A continuación, te compartimos la historia que contaron los destacados deportistas peruanos.

¿QUÉ LE DIJO RICARDO GARECA A LUIS ADVÍNCULA POR QUEDARSE DORMIDO DURANTE UNA CHARLA TÉCNICA?

En un momento destacado de la entrevista, Jefferson Farfán animó a Luis Advíncula a compartir una anécdota peculiar de su paso por la selección peruana. “Cuéntame la vez que te quedaste ‘jato’ en plena charla”, le instó el exfutbolista, quien luego contextualizó lo que estaba a punto de narrarse. “El ‘profe’ hablando de la táctica que íbamos hacer para el partido que íbamos a jugar, el ‘profe’ es ordenado en todo. Cuando él habla, todos estamos atentos y no sé cómo volteo, lo veo al negro ‘jato’”, comentó Farfán, desatando las risas de los presentes en el set.

Acto seguido, Advíncula explicó que no pudo evitar quedarse dormido durante dicha sesión debido a que se encontraba cansado por la hora a la que le habían citado. Cuando Ricardo Gareca notó su distracción, le pidió al defensor que repitiera lo último que había dicho. Ante la pregunta, el popular ‘Rayo’ admitió que se había quedado dormido usando una peculiar expresión, según recoge Infobae Perú.

“Lo que pasa es que el ‘profe’ nos había levantado muy temprano, era muy temprano. Yo pestañeo pues. Estaba que hacía de todo para no dormirme, pero me ganó. Entonces, el ‘profe’ dijo ‘por cosas como estas’, yo veo y me estaba mirando y me dijo: ‘dime qué dije’. Yo florero intenté decirle, pero el ‘profe’ dijo ‘no, dime, lo último, lo que dije ahora, lo último’. Le dije, ‘no ‘profe’, la verdad es que pestañeé' y la gente se comenzó a reír”, reveló el lateral de Boca Juniors.

Debido que la frase de Advíncula, ‘pestañeé', fue algo que el ‘Tigre’ no llegó a comprender, todos los presentes se echaron a reír. “(Gareca) dijo ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de pestañear? ¿Qué es eso?, ahí se levanta el (Juan Manuel) ‘Loco’ Vargas y dice ‘Ricardo, ese hue** se ha quedado dormido’”, comentó Advíncula, quien luego señaló que a raíz de dicha anécdota, comenzó a ser el centro de burlas en el grupo con el “pestañeé”.

¿QUÉ DESTACÓ LUIS ADVÍNCULA SOBRE RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

El lateral derecho de Boca Juniors destacó varios aspectos del trabajo de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana. En primer lugar, elogió el impacto positivo que Gareca tuvo en los jugadores, mencionando que cambió la mentalidad del equipo y los hizo más fuertes mentalmente y profesionales. También resaltó la influencia del cuerpo técnico en aspectos como la nutrición y la recuperación física, que ayudaron a mejorar el rendimiento y la competitividad del equipo.

En términos generales, el popular ‘Rayo’ mostró su agradecimiento hacia Ricardo Gareca por todo lo que logró con Perú, como llevarlos a un Mundial después de 36 años.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

Tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa América Estados Unidos 2024, donde solo obtuvo un punto y no anotó ni un solo gol, la selección peruana deberá prepararse para afrontar los partidos oficiales de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en el mes de septiembre de este 2024, donde deberá sumar sus primeros triunfos para aumentar sus chances de clasificar a la competición internacional. En ese periodo, la ‘Bicolor’ recibirá a Colombia en Lima y luego visitará a Ecuador en Quito. Hasta el momento, los horarios de los encuentros no se han establecido.