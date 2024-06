“El Gran Chef Famosos” continúa entreteniendo a los televidentes por lo exigente que se pone la competencia, pero a la vez por lo divertido que son las situaciones en la que se ponen sus participantes. En el último episodio del reality culinario, quien protagonizó un hilarante momento fue Brenda Carvalho, puesto que realizó una peculiar dinámica para hacerle frente a una supuesta “Macumba” que impuso el juez Javier Masías a las estaciones de cocina. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE BRENDA CARVALHO POR LA “MACUMBA” DE JAVIER MASÍAS?

Después de que Javier Masías evaluó meticulosamente estación por estación para ver cómo iba el desarrollo de los platillos de los concursantes, Brenda Carvalho tuvo una reacción de mezcla entre sorpresa y preocupación.

En este contexto, su compañera de cocina, la periodista Karina Borrero, expresó “Javi no me hagas macumba”. Al escuchar esta expresión, la brasileña se mostró temerosa de que el jurado pudiera influir negativamente en el desempeño de todos, por lo que optó por dar advertencias en el confesionario.

“Anda para allá con tu negativa por favor, déjanos a nosotros tranquilos”, expresó la bailarina mientras sostenía un vegetal.

Luego, procedió a realizar un clásico baile del grupo de Axé Bahía junto a sus compañeros, con el objetivo de traer las mejores vibras al set y manifestar que las cosas saldrán bien.

Si bien este momento reveló la tensión emocional del ambiente, también provocó las risas de los presentes y los televidentes.

¿QUIÉN FUE LA QUINTA ELIMINADA DEL PROGRAMA “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

En la última noche de eliminación, Karina Borrero no logró convencer al 100% al jurado y fue eliminada, mientras sus compañeros Brenda Carvalho y José Miguel Argüelles avanzaron a la siguiente etapa de la competencia.

Tras confirmar que Karina Borrero es la quinta eliminada de la octava temporada, el jurado tuvo emotivas palabras hacia la periodista, quien luego agradeció el apoyo recibido en la temporada y conmovió a más de uno con su despedida.

“Siento que en esta cocina he ganado, he ganado cocina, he ganado experiencia… Me voy feliz y les agradezco a cada uno de ustedes”, expresó la exconductora de “Arriba mi gente”.

Karina Borrero se suma a la lista de eliminados de “El Gran Chef Famosos”, junto a Cint G, Julinho, Arianna Fernández y Jonathan Rojas. Eso sí, cabe la posibilidad que alguno pueda regresar en un posible repechaje.

¿QUÉ PARTICIPANTES SIGUEN EN COMPETENCIA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Las celebridades que continúan en la octava temporada del reality gastronómico son la cantante Cielo Torres, la exvoleybolista Leyla Chichuán, el actor Santiago Suárez, el expresentador Yaco Eskenazi, la modelo Ivana Yturbe, la bailarina Brenda Carvalho y el actor Jose Miguel Argüelles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La octava temporada de “El Gran Chef: Famosos” se transmite de lunes a viernes a las 7:25 de la noche por Latina TV y sus plataformas digitales. Mientras tanto, durante el fin de semana, el show gastronómico se emitirá todos los sábados a las 9 de la noche.

Hasta la temporada actual, se mantienen los jurados de siempre: Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio; así como el presentador José Peláez.