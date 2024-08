Christian Domínguez y Karla Tarazona, reconocidos en el ámbito del espectáculo peruano, generan titulares constantemente debido a las especulaciones de que retomaron su vínculo amoroso, especialmente luego de que fueron vistos besándose en una fiesta de cumpleaños. Ante esta situación, los medios de comunicación se muestran interesados en conocer la opinión de Pamela Franco, quien culminó su relación con el cumbiambero en enero de este año.

Recientemente, la cantante fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” y fue interrogada por la reciente cercanía que se ha visto entre su expareja y la conductora del programa “Préndete”. Si bien en un principio quiso mantener silencio, Pamelo Franco al final brindó unas breves declaraciones. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO TRAS SER CONSULTADA POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Cuando se le cuestionó por si sospechaba que Domínguez tenía una relación más que amical con Tarazona cuando aún eran convivientes, Pamela Franco indicó que no quiso opinar sobre el tema debido a que respeta a la conductora de televisión por ser la madre del hermano de su hija. “Yo para todos soy la mala, ¿no? Yo la respeto (a Karla) porque es la mamá del hermanito de mi hija, y para mí eso es importante”, señaló la cantante.

Por otro lado, la artista indicó que no espera nada bueno de el cumbiambero desde que le fue infiel, luego de que le preguntaran si sabía que él se quedó a dormir en la casa de la locutora tras su ruptura. “Nadie tiene que guardar luto, cada uno tiene una manera de pensar. Desde que él faltó el respeto a mi relación, yo no esperé nada bueno de él y tampoco él tenía que tener ninguna consideración conmigo”, comentó la intérprete de cumbia.

¿QUÉ SUCEDE ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

El intérprete de cumbia ha estado en el centro de la atención mediática luego de que se publicaran imágenes en las que aparece besando a Karla Tarazona, su expareja y madre de uno de sus hijos. Este material, transmitido por el programa ‘Magaly TV La Firme’, ha generado gran revuelo tanto en el público como en los medios peruanos.

Aunque Tarazona, en su programa ‘Préndete’, calificó el beso como un simple gesto afectuoso sin implicaciones románticas, Domínguez ha dado una versión diferente. En su declaración, el cantante confirmó que no fue un beso aislado, sino varios gestos de cariño durante su cumpleaños, desmintiendo así cualquier idea de reconciliación formal, según informa Infobae Perú.

¿PAMELA FRANCO LE MANDÓ UNA INDIRECTA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, en junio de este año, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

A pesar de todo esto, la cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome. Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.