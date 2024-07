José Guillermo del Solar, quien actualmente ejerce como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, brindó recientemente una entrevista exclusiva donde habló principalmente del futuro de las divisiones menores del Perú. Sin embargo, si bien el popular ‘Chemo’ se enfocó en compartir su perspectiva sobre el desarrollo de las futuras promesas peruanas y otros aspectos clave del fútbol, no dudó en soltar un hilarante comentario sobre la final de la Liga 1 Te Apuesto 2024, dejando entrever que Universitario de Deportes será campeón absoluto del torneo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA BROMA DE CHEMO DEL SOLAR SOBRE LA FINAL DE LA LIGA 1?

En diálogo con L1 Radio, José Guillermo del Solar expresó su deseo de que el campeonato peruano concluya sin la necesidad de que se dispute un play-off, para que así evite complicaciones de contar con los jóvenes futbolistas de los clubes.

En este contexto, hizo una broma donde anticipa que en el cierre de la temporada de este año, Universitario de Deportes, quien ya ganó el Torneo Apertura, ganaría también el Clausura y se convertiría en el campeón absoluto de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

“Espero que cuando termine el campeonato peruano, que termina la última semana de octubre, o sea me refiero al campeonato regular… Y considerando que no va haber play-off pues, ¿no? Entonces, cuando termine, espero que los clubes me cedan a todos los jugadores. Que no tenga las dificultades que tuve en el Preolímpico”, sostuvo ‘Chemo’.

Como se recuerda, a finales del año pasado, el estratega peruano se quejó públicamente de que los equipos peruanos no quisieron ceder a sus deportistas para el Preolímpico Sub-23 debido a que no era un torneo organizado por FIFA.

A pesar de todo, su divertida declaración no pasó desapercibida por los hinchas cremas, quienes esperan que su mensaje se haga realidad y el equipo de sus amores logre convertirse en el bicampeón nacional del fútbol peruano.

¿CHEMO DEL SOLAR ESTARÁ PRESENTE EN EL EVENTO POR EL CENTENARIO DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Pronto se llevará a cabo un evento conmemorativo por el centenario de Universitario de Deportes, y debido a que Chemo del Solar es recordado por lo que logró como exfutbolista crema, su presencia en el festejo es esperada por muchos.

En la misma conversación con L1 Radio, el DT peruano compartió que recibió una cordial invitación para el evento de Jean Ferrari, actual administrador del club merengue, destacando que lo contactó personalmente. En esta línea, elogió la dirección que está tomando en Universitario, señalando que ha visto mejoras visibles desde fuera, aunque sin conocer detalles internos.

A pesar de todo, aunque expresó su agradecimiento a Jean Ferrari por la invitación al evento del centenario, no confirmó su presencia en la fiesta y dejó abierta su participación. “Ya veremos qué hago”, dijo entre risas.

Cabe mencionar que, según se reveló en el programa digital “Desmarcados”, Del Solar tiene obligaciones con la selección Sub-16 en Uruguay, entre las fechas 4 y 9 de agosto. Debido a que la celebración del centenario se llevará a cabo del 6 al 7 de agosto, la presencia de Chemo en el festejo probablemente no ocurra.

¿POR QUÉ CHEMO DEL SOLAR NO SE FIJA EN JUGADORES MAYORES DE 15 AÑOS EN MEDIO DE SU TRABAJO CON LAS DIVISIONES MENORES DE LA FPF?

En una reciente entrevista con Movistar Deportes, Chemo del Solar reveló su enfoque exclusivo en jugadores menores de 15 años en el fútbol peruano.

El exfutbolista y entrenador explicó que su enfoque está en reclutar jóvenes futbolistas, donde prioriza observar a chicos de 12, 13 y 14 años, debido a que considera que estos años son críticos para el desarrollo deportivo.

Del Solar mencionó que no se centra en jugadores de 16 o 17 años porque muchos de ellos no han recibido una formación adecuada ni han progresado como se espera en sus clubes.

“Yo ya no veo a chicos de 17 o 16 años, esos chicos durante cuatro años no han entrenado bien, no se han desarrollado bien. Entonces, si los llevo a competir contra los argentinos, uruguayos, colombianos o paraguayos, no tenemos nada que hacer”, sostuvo.