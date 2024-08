En medio de la denuncia por violencia familiar que Pamela López presentó ante su aún esposo Christian Cueva, la madre de los hijos del futbolista brindó una entrevista a Magaly Medina para ofrecer más detalles de su tormentoso matrimonio. En este contexto, se reveló que el popular ‘Aladino’ enfrenta problemas financieros desde hace buen tiempo, al punto de estar en bancarrota. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE CHRISTIAN CUEVA?

En diálogo con la conductora de “Magaly TV La Firme”, Pamela López reveló que sus padres le prestaron S/80.000 a Christian Cueva. Debido a que dicho favor tiene incluido intereses, el futbolista le debe actualmente a sus suegros S/100.000, deuda que aún no ha sido cancelada desde hace 10 meses.

“Christian (Cueva) tiene una deuda muy grande con mi mamá, ya lleva 10 meses que no le paga, ni el capital ni los intereses”, indicó López, quien es hija de empresarios.

En este contexto, Pamela agregó que no es la primera ocasión que su familia apoya al entorno del mediocampista peruano, pues previamente sus parientes le prestaron dinero al papa de ‘Aladino’.

Si bien Magaly Medina intentó obtener más información sobre la situación financiera de Christian Cueva, no tuvo mucho éxito debido a que Pamela López indicó no tener mucha información sobre ello, ya que no su esposo no le permitía involucrarse en el aspecto económico.

“Desconozco, porque yo no entraba en su tema financiero. Cuando vivíamos en Brasil, lo manejaba (sus finanzas) un brasilero que se llamaba Rodrigo Ichicahua. Él manejaba sus cuentas, yo no tenía acceso”, sostuvo en la noche del martes 20 de agosto.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

En el programa “América Hoy”, Pamela López hizo pública una denuncia contra el deportista por violencia física y psicológica. “Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”, sostuvo.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos: “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA TRAS LA DENUNCIA DE PAMELA LÓPEZ?

En su comunicado a través de Instagram, Christian Cueva abordó la denuncia de Pamela López, reconociendo que la violencia no tiene justificación, y admitió que su conducta, aunque no fue espontánea sino en respuesta a circunstancias, también es reprochable.

Además, el popular ‘Aladino’ expresó su arrepentimiento por los insultos que ha recibido y aclaró que se defenderá de las acusaciones en su contra. Asimismo, anunció que se presentará ante las autoridades para explicar los hechos y desmentir algunas situaciones mencionadas.

¿CUÁL ES LA HISTORIA SENTIMENTAL DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA LÓPEZ?

La relación entre Christian Cueva y Pamela López comenzó en 2011, cuando el futbolista jugaba para el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres. Pamela, quien ya era madre soltera de una niña llamada Fabianna, y Cueva consolidaron su relación a lo largo de una década, culminando en una emotiva celebración de matrimonio en 2019. Durante este tiempo, Pamela se dedicó al cuidado de su hogar y sus hijos, mientras manifestaba abiertamente su fe cristiana en redes sociales.

La relación de Cueva y López se caracterizó por el cariño y respeto mutuo, con el futbolista expresando públicamente su admiración hacia Pamela en varias ocasiones. Sin embargo, la historia de amor se vio empañada tras las denuncias de Pamela contra Cueva por agresión física y psicológica, revelando también problemas de infidelidad que marcaron un punto crítico en su matrimonio.