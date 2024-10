Desde hace algunos años, Ivana Yturbe se ha convertido en un personaje mediático debido a sus relaciones que han llamado la atención de la prensa del espectáculo. Sin embargo, en esta oportunidad, la modelo ha acaparado la curiosidad de sus seguidores ya que llevó a cabo el lujoso cumpleaños de su pequeña Almudena junto al futbolista Beto Da Silva. Esta celebración no pasó desapercibida por los medios de comunicación que revelaron la exorbitante suma de dinero que la pareja habría gastado en realizar esta fiesta. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA LUJOSA FIESTA DE LA HIJA DE IVANA YTURBE Y BETO DA SILVA?

El pasado 10 de octubre, el programa “Magaly TV La Firme” publicó un informe sobre el dinero que habría gastado Ivana Yturbe y Beto Da Silva para realizar la exclusiva fiesta de su hija con la temática “El bosque de Almudena”. Según las imágenes que proporcionó Magaly Medina, el tercer cumpleaños de la pequeña presentó una gran variedad de servicios y sorpresas para los presentes, como actividades infantiles, juegos de entretenimiento, una mini granja y una fastuosa decoración que embellecían el ambiente.

Los expertos en eventos indicaron que esta fiesta podría tener un valor que superaría los 15,000 soles, pero debido a los canjes el monto se habría reducido a 11,000 soles. Y es que, el evento incluyó una variedad de servicios y actividades, como el vestido de Almudena, la decoración, el show infantil, la mesa de quesos y más. Por consiguiente, te presentamos el listado de precios que brindó el programa de la ‘urraca’, lo cual demuestra el buen gusto de los padres. Estos son:

Inmobiliario y decoración : 1,500 soles

: 1,500 soles Show de hadas e infantil (75 minutos) : 1,800 soles

: 1,800 soles Granja o minizoológico : 2,200 soles

: 2,200 soles Mesa de quesos para 50-60 personas : 2,500 soles

: 2,500 soles Carritos de comida (hot dogs, algodón de azúcar, manzanas y popcorn) : entre 2,500 y 3,000 soles

: entre 2,500 y 3,000 soles Vestido de Almudena : 450 soles

: 450 soles Cuentacuentos con Caperucita Roja (30 minutos) : 350 soles

: 350 soles Caritas pintadas (2 horas) : 350 soles

: 350 soles Cajas sorpresa para los invitados: 1,000 soles

Ivana Yturbe y Beto Da Silva realizaron una exclusiva fiesta a su hija Almudena. Foto: Captura

¿QUÉ OPINÓ IVANA YTURBE SOBRE PRESENTARSE EN EL PROGRAMA DE JEFFERSON FARFÁN?

Ivana Yturbe estuvo como invitada en el programa de Giancarlo Cossio que se transmite por YouTube para contar pormenores sobre su vida privada y profesional. La participante de “El gran chef famosos” fue consultada sobre si se presentaría en el podcast “Enfocados” que conduce Jefferson Farfán, pues como se sabe ambos mantuvieron un corto romance durante el 2019. La modelo no dudo en responder y aclarar que por un tema de respeto no visitaría el set de la ‘Foquita’, pero probablemente Beto Da Silva se atrevería ir como invitado.

“¿Aceptarías la invitación si Jefferson te invita a su podcast? No (iría al podcast), no me la haría tampoco (una invitación) y creo que no por respeto. Todo lo que en algún momento se dio en el pasado, creo que ya no tiene nada que hacer en mi presente. Yo no iría, tal vez mi esposo (Beto Da Silva) sí”, dijo al inicio.

¿QUÉ DIJO IVANA YTURBE SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Hace algunos años, Ivana Yturbe puso punto final a su romance con Mario Irivarren, por lo que se dio la oportunidad de conocer a Jefferson Farfán y tras poco tiempo lograr un corto romance. De esta manera, la exchica reality no dudo en revelar detalles desconocidos en una entrevista con Verónica Linares.

“Ya estoy en una edad y en una etapa de mi vida, ya… lo que hice, lo hice y ya es de mi pasado. No me arrepiento de nada, estoy muy tranquila ahorita. Estoy tranquila con lo que hice en el pasado, una aprende de los errores, a no cometerlos”, sostuvo.

“Lastimosamente, él (Jefferson Farfán) quería que yo me vaya a Rusia y yo quería seguir trabajando. Tengo 22 años. Soy una mujer superindependiente, toda la vida lo he sido, trabajo desde los 14 años. Era algo que no iba a poder nunca, sería mentirnos. Siempre voy a estar superorgullosa, que me guste tener mis cosas por mis propios medios”, añadió.