Si hiciéramos una encuesta sobre la percepción de cuál es el distrito más acomodado económicamente de Perú, seguramente más de un peruano mencionaría a algunos los siguientes: San Borja, San Isidro, Miraflores o La Molina. Sin embargo, aunque le sorprenda, ninguno de estos es el más rico de nuestro país.

El distrito más rico de Lima es San Marcos y está ubicado en la provincia de Huari, departamento de Áncash. Esta localidad cuentan con 2.980 metros sobre el nivel del mar y tiene aproximadamente de 5.000 habitantes, acorde a las estadísticas recogidas por el último censo.

Según la información extraída de Comex, San Marcos es la localidad más acaudalada del Perú debido a la cantidad de dinero que recibió por concepto de canon y los regionales en base al total de rentas y entradas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los bienes mineros.

Lamentablemente, esta posición acomodada no se refleja en varios aspectos en San Marcos, pues gran cantidad de familias no puede acceder a un sistema de desagüe, el 90% de las pistas no están pavimentadas y casi el 15% de los niños sufren desnutrición crónica.

Cabe resaltar que San Marcos está ubicado dentro del grupo de 16 distritos que son parte de la provincia de Huari, en la región Áncash, el cual está administrado por el Gobierno Regional de Áncash.