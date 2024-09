Después de que la selección peruana participó en las Eliminatorias Sudamericanas, la Liga 1 2024 se reanudó el pasado fin de semana. Universitario y Sporting Cristal, dos de los clubes candidatos a ser campeones, ganaron sus respectivos partidos. En relación a esto, ya se estableció la fecha del encuentro (23 de octubre) en el que competirán tanto los cremas como celestes, pero lo que no se sabe es dónde se jugará, pues habría intención desde tienda rimense de que sea el Alberto Gallardo el escenario. Sobre esto opinó Diego Rebagliati, conocido analista de fútbol.

Diego Rebagliati se niega a que Cristal juegue ante Universitario en el Alberto Gallardo: “Es una locura”

El popular ‘Reba’ señaló que los ‘Cerveceros’ perderían mucho dinero si deciden jugar en su recinto del Rímac. “Quiere jugar con hinchada solo local, pero quiere jugar en el Gallardo. A mí me parece que es una locura sacrificar ese nivel de taquilla. Son miles de dólares que sacrificas”, comentó el exdirectivo en ‘D&T’.

Luego, Rebagliati añadió: “A mí no me parece una buena idea. A mí me parece que Cristal no necesita ir a llevar a la ‘U’ al Gallardo para ganarle. Le ha ganado en el Nacional ‘N’ veces”.

Qué más dijo Diego Rebagliati

Asimismo, el comunicador se explayó mucho más sobre esta situación que todavía no está del todo clara, pues no hay escenario oficializado para dicho encuentro. “En la época que Cristal le ganaba mucho a la ‘U’ se jugaba con las dos hinchadas. No había ningún problema. Ahora que se juega con una sola hinchada, pensar que la ‘U’ va a sentir presión jugando en el Gallardo (...) Yo no lo haría, porque no me parece necesario. Yo creo que Cristal siempre tiene que estar en capacidad de ganarle a la ‘U’ y Alianza en cualquier cancha”.

Por último, Rebagliati hizo énfasis en que la hinchada de Cristal está en la capacidad de llenar el Estadio Nacional, pues ya lo ha hecho anteriormente. “Hoy en día, Cristal ha demostrado que el Nacional lo llena. Tranquilamente, lo llena siempre. No tiene ningún problema Cristal en llenar el Nacional. Entonces, yo no discutiría eso. El Gallardo no es un escenario que, a pesar de que el estadio lo han mejorado, no es un escenario para ese nivel de partido. Porque es un partido de 35.000, 40.000 personas. Lo vas a meter en un estadio donde entran 10 u 11 mil, siendo generoso”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2024

Viernes 13 de setiembre

UTC 1-2 Cienciano (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 1-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sábado 14 de setiembre

Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos ( estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 0-0 Atlético Grau (estadio Miguel Grau)

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (estadio IPD)

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 15 de setiembre

Alianza Atlético 0-3 Universitario (estadio Campeones del 36)

Melgar 2-0 Los Chankas (estadio de la UNSA)

Cuál es la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Martes 17 de septiembre

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- ADT vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 18 de septiembre

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs César Vallejo (15:30 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Huancayo (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Jueves 19 de setiembre

- Unión Comercio vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto / L1 MAX)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (20:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / GOLPERU)