Un intenso cruce de palabras se dio en el programa digital “Ouke” cuando los conductores confrontaron a su invitado Alex Hidalgo, director de la película peruana “Vaguito”, sobre sus promesas donde aseguraba que parte de los ingresos obtenidos por su cinta se utilizarían para apoyar a los albergues de animales abandonados.

La entrevista del cineasta se tensó cuando los presentadores cuestionaron la falta de especificidad en su porcentaje de donación, señalando además que esta ambigüedad podía generar desconfianza. Ante las acusaciones, Hidalgo intentó explicar su posición, aunque no pudo evitar responder varias de sus interrogantes de forma molesta. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ALEX HIDALGO SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS EN SU CONTRA?

Presionado por el conductor Carlos Orozco, Alex Hidalgo reveló que donaría un 5% de las ganancias de “Vaguito”, pero su respuesta fue agresiva. “¿Yo tengo que decirte el porcentaje a ti? ¿Tengo que poner en riesgo a personas?”, respondió efusivamente. “No tengo que decírtelo a ti ni a Macla, se pueden acercar a mi oficina”, agregó.

La entrevista se volvió más tensa cuando los presentadores de “Ouke” pidieron a Hidalgo que aclarara a qué albergues en específico se dirigiría la ayuda, dado que en la promoción había usado un término más general como “comunidades”. Para respaldar su punto, los conductores mostraron fragmentos de las declaraciones previas de Hidalgo, lo que este último consideró una tergiversación de sus palabras. “Yo siempre dije que era para la comunidad ‘Vaguitos de 4 patas’ y lo dije en todos los canales de televisión”, respondió.

Al ser refutado por una integrante de la producción, que intentaba de demostrar la obviedad de sus palabras en los clips mostrados, Hidalgo se alteró e invitó a la trabajadora a que haga bien su trabajo. “Revisa todo el video y lo vas a ver. Revisa hija, chambea”, insistió. Acto seguido, la joven le respondió que no se tolerarían faltas de respeto en el set.

¿QUÉ DIJO ALEX HIDALGO TRAS SU POLÉMICA EN OUKE?

Después del polémico enfrentamiento en “Ouke”, Alex Hidalgo pidió disculpas públicamente a través de sus redes sociales, admitiendo que llegó a la entrevista alterado por las críticas recibidas. “Nunca tuve la intención de exaltarme, pero ya venían lanzando videos y cosas negativas sobre mí, y llegué molesto”, explicó en un vídeo publicado el 17 de octubre.

Hidalgo aceptó que su actitud fue inadecuada, pero argumentó que solo estaba tratando de protegerse. “Soy humano y me puedo equivocar, no tenía intención de atacar ni molestar a nadie, solo me quería defender”, comentó. Asimismo, reiteró su compromiso con las donaciones benéficas, aclarando que el dinero recaudado será entregado únicamente al albergue “Vaguitos de 4 patas”, como ya había mencionado.

El realizador quiso dejar en claro que, más allá de la polémica, su productora mantiene un firme compromiso con el bienestar animal, brindando apoyo constante a los albergues. “Seguimos realizando producciones que promueven el amor por las mascotas y llevamos ayuda a los albergues, algo que muchos pueden corroborar”, señaló Hidalgo, destacando su labor en este ámbito.

Para concluir, Hidalgo pidió comprensión a la audiencia por su reacción durante la entrevista y solicitó disculpas a quienes se sintieron afectados por su comportamiento. “Le pido disculpas a todo el público por lo ocurrido, incluso a los mismos del programa, si se sintieron ofendidos. Mi única intención era defenderme”, concluyó el director, invitando a quienes lo critican a valorar también los aspectos positivos de su trabajo.

¿DE QUÉ TRATA “VAGUITO”?

La película narra la historia del perrito chorrillano que espera a su fallecido dueño en las orillas del mar, una historia similar a lo que se vio en el clásico “Hachiko”.

Inicialmente, la película tuvo una acogida tibia por parte del público. No obstante, la noticia de que parte de las ganancias se destinarían a un refugio de animales generó un gran impacto positivo, motivando a numerosas personas a acudir a los cines.

El gesto solidario fue clave para que la cinta se posicionara como un fenómeno de taquilla, superando casi el millón de espectadores.