Si estás pensando en solicitar tu DNI electrónico, es posible que te encuentres con un obstáculo inesperado. El RENIEC ha vuelto a recalcar recientemente una condición específica que podría impedir que miles de ciudadanos accedan a esta credencial digital. ¿De qué se trata? En la siguiente nota entérate de todo.

¿EN QUÉ CASO NO SE PUEDE SOLICITAR EL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

No se puede solicitar el duplicado del DNI electrónico si el documento de identidad ha caducado o se encuentra dentro de los 60 días previos a su fecha de caducidad. En estos casos, el DNI no está considerado vigente y, por lo tanto, no es posible realizar el trámite de duplicado.

Además, si el estado civil del titular del DNI no ha sido actualizado, específicamente si no se ha rectificado de soltero a casado, el duplicado tampoco podrá ser solicitado. Es necesario que el estado civil esté correctamente registrado en el sistema de RENIEC para proceder con la solicitud del duplicado.

Por otro lado, los menores de 17 años no pueden solicitar el duplicado del DNI electrónico a través de la web o plataformas virtuales, sino que deben hacerlo de manera presencial en un Centro de Atención de RENIEC o en un Centro MAC, acompañados por uno de sus padres.

¿CUÁNDO DEBEN RENOVAR SU DNI LOS MAYORES DE 60 AÑOS?

Con el motivo de evitar que los peruanos de la tercera edad se movilicen innecesariamente, el RENIEC decretó que los documentos de identidad de todo ciudadano mayor de 60 años tengan una vigencia indefinida. Es decir que, a partir de esta edad, si una persona cuenta con un DNI todavía vigente, ya no necesita acudir a a realizar la renovación de su documento.

Cabe destacar que esta medida solo aplica para aquellas personas mayores que ya cuentan con un DNI actual, pues, como señala la misma entidad, en el interior del Perú aún existen muchas personas con Libreta Electoral, a pesar de que este documento carece de validez desde el 2004. Es por ello que también mencionan que los peruanos de la tercera edad pueden hacer uso del servicio itinerante de RENIEC.

Asimismo, para facilitar la documentación de este sector de la población la entidad también dispuso que todos los trámites relacionados a su identificación sean gratuitos.

¿QUÉ SUCEDE SI LA DIRECCIÓN DE TU DNI NO ESTÁ ACTUALIZADA?

La especialista en atención al ciudadano del Reniec, Angie Morales, brindó una entrevista en la que explicó que en caso no se actualice la dirección en el DNI podría tener problemas al realizar cualquier trámite y también recibir una multa de S/15,40, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que fue actualizado este 2024.

“Cuando tú vas a un banco, te dicen: ‘señor, no puede hacer este trámite porque su DNI está cancelado’. Aparte de pagar la multa, ellos (el usuario) tiene que hacer un nuevo trámite de rectificación de domicilio, esa es la única manera de levantar esta restricción”, dijo la funcionaria.

“Los fiscalizadores vienen visitando domicilios, validando que las personas vivan donde dicen vivir. Se les da una notificación si no las encuentran y las vuelven a visitar. Todos estos mecanismos se usan con la única razón de que pueda tener el padrón electoral o los domicilios de los ciudadanos lo más depurado posible, de manera que la información que se tenga sea la real, la verídica”, agregó a dicho medio.

CÓMO TRAMITAR POR PRIMERA VEZ EL DNI ELECTRÓNICO

Para tramitar por primera vez el DNI electrónico en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), los ciudadanos peruanos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos.

Estos incluyen la presentación de una ficha registral firmada por el titular, una copia certificada del acta de nacimiento si no está disponible en la base de datos del RENIEC, un recibo de servicios públicos reciente, una fotografía tamaño pasaporte y documentos adicionales según el caso, como la constancia de inscripción militar o el carnet de estudiante.

Además, se debe realizar el pago de una tasa de 41 soles en entidades bancarias autorizadas como el Banco de la Nación o el Banco de Crédito del Perú.

Una vez completados los requisitos y realizado el pago, se debe acudir a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe. Allí, se entrega la documentación al registrador y se recibe un ticket que permite recoger el DNIe una vez esté listo, lo cual puede demorar hasta 10 días hábiles.

Es importante destacar que contar con el DNIe no garantiza automáticamente el acceso a servicios virtuales, ya que aún se requiere autorización por parte de las entidades correspondientes.

QUÉ ES EL DNI ELECTRÓNICO

El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) acredita de manera presencial y no presencial la identidad de su titular, permite la firma digital de documentos electrónicos.

El DNIe contribuye a implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico mediante el uso de la identidad digital en las transacciones electrónicas seguras utilizando certificados digitales, y garantizando a la ciudadanía el acceso eficiente y en cualquier momento, a los servicios que implementarán las instituciones públicas.

CÓMO REVISAR EL ESTADO DEL TRÁMITE DE DNI

¿Realizaste la renovación o el duplicado de tu DNI? Entonces, sigue estos pasos para conocer el estado del trámite y cuando llegue a 100% podrás recogerlo.