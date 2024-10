El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, sorprendió a los fanáticos al convocar de urgencia al futbolista de Universitario de Deportes, Jorge Murrugara, para los partidos contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. La convocatoria del mediocampista de 27 años ha sido muy cuestionada, ya que muchos consideran que no es un jugador titular fijo en su club y que su rendimiento no ha sido el mejor. Entre las personas que alzaron su voz de protesta se encuentra el exguardameta Erick Delgado, quien expresó su desacuerdo con la convocatoria.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE LA CONVOCATORIA DE JORGE MURRUGARA A LA SELECCIÓN PERUANA?

En primer lugar, el exportero de Sporting Cristal cuestionó la presencia de algunos jugadores de Universitario de Deportes en la convocatoria, argumentando que su rendimiento no está a la altura de la selección peruana. “Que convoque al titular y al suplente de la ‘U’, ahí estamos mal. (...) Lo llamas al ‘Tunche’ Rivera y eso que yo dije que estaba en un momento dulce cuando empezó la Copa Libertadores que merecía estar en la selección, pero hoy no lo merece. Y no solo él, también Horacio Calcaterra y Murrugarra”, expresó para el programa ‘L1 Radio’.

Fue en este momento donde lanzó su comentario sobre la convocatoria de Jorge Murrugara, señalando que hay mejores jugadores que él en su posición. “En lugar de Murrugarra tienes a jugadores como Miguel Auca, Jesús Pretell que están jugando bien, y ojo que yo le tengo mucho cariño a Murrugarra porque he jugado con él, lo vi debutar, así que no va por ese lado”, sostuvo el exfutbolista.

¿POR QUÉ FUE CONVOCADO JORGE MURRUGARRA POR JORGE FOSSATI A LA SELECCIÓN PERUANA?

La necesidad de contar con más alternativas en el mediocampo de Perú llevó a Jorge Fossati a incluir a Jorge Murrugarra en la lista de convocados. Como se sabe, el combinado peruano tiene diversas bajas en ese sector. Wilder Cartagena no podrá jugar por sanción, Horacio Calcaterra debió ausentarse por motivos personales y Renato Tapia fue descartado por lesión.

Cabe destacar que Jorge Murrugara ya había sido considerado por el ‘Nono’ para convocatorias anteriores, como las de los partidos contra Colombia y Ecuador, pero en esas ocasiones no logró consolidarse en la lista final, según recuerda Infobae Perú.

¿QUIÉNES SON LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA PARA LA FECHA FIFA DE OCTUBRE 2024?

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Defensas: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram.

Mediocampistas: Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jean Pierre Archimbaud, Horacio Calcaterra, Wilder Cartagena.

Delanteros: Álex Valera, Luis Ramos, Edison Flores, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, José Rivera.

Cabe mencionar que el atacante Maxloren Castro, de 16 años, está convocado en condición de invitado.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

La selección peruana ya se prepara para afrontar los partidos oficiales de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 de este mes de octubre de 2024, donde intentará conseguir sus primeros triunfos para aumentar sus chances de clasificar a la competición internacional.

En esta nueva fecha doble, la ‘Bicolor’ recibirá a Uruguay en Lima el próximo viernes 11 de octubre a las 8:30 pm, y luego enfrentará en condición de visita a Brasil el próximo martes 15 de octubre a las 7:45 pm.