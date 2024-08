Esta es la razón por la que Magaly Medina pidió la salida de Andrea Llosa en ATV: “Siento que soy la única que carga el peso del rating”

Durante los últimos días, Magaly Medina vuelve estar en el ojo de la tormenta por haber brindando unas sorpresivas declaraciones en su podcast. La popular ‘Urraca’ mostró su molestia por la situación que viene pasando en ATV, canal donde trabaja, debido al bajo ranting y no dudo en despotricar en contra de Andrea Llosa. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE ANDREA LLOSA EN ATV?

No es la primera vez que Magaly Medina se refiere a Andrea Llosa y esta vez no fue la excepción ya que durante una entrevista que le hizo su hermana Mariela Medina en su podcast que se transmite en YouTube arremetió contra su compañera de ATV. La pelirroja reveló que se siente frustrada por los bajos índices de audiencia que viene enfrentando durante estos tiempos culpando al programa de Andrea Llosa debido a que no le deja un buen “colchón” que le ayude a elevar más el rating.

“No tengo colchón, porque siempre ando reclamando al canal que cambien ese programa que ya mejoren. Les he dado ideas hasta de como mejorar algún programa para que me sirva de mejor colchón, pero les entra por acá y les sale por acá”, dijo al inicio en su programa digital.

“Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo ya me da ganas de llorar, y en estos días pasados he tenido muchísimas ganas de llorar y he estado a punto de que las lágrimas me salten de los ojos de solo ver la indiferencia con la que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser porque siento que soy la única que se carga el peso del rating y de la competencia a mis hombros”, agregó Medina.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS QUE TRANSMITE ATV?

ATV Noticias : Programa de noticias que ofrece cobertura de actualidad, noticias locales, nacionales e internacionales.

: Programa de noticias que ofrece cobertura de actualidad, noticias locales, nacionales e internacionales. Magaly TV: La Firme : Programa de entretenimiento y chismes que presenta noticias sobre celebridades y la farándula.

: Programa de entretenimiento y chismes que presenta noticias sobre celebridades y la farándula. Día D : Programa de investigación periodística que explora temas de interés público y controversia.

: Programa de investigación periodística que explora temas de interés público y controversia. Andrea: Programa de investigación que resuelve casos cotidiano bajo la conducción de Andrea Llosa.

Programa de investigación que resuelve casos cotidiano bajo la conducción de Andrea Llosa. El Deportivo : Programa con la información completa sobre el ámbito deportivo nacional e internacional. A cargo de Paco Bazán.

: Programa con la información completa sobre el ámbito deportivo nacional e internacional. A cargo de Paco Bazán. JB en ATV : Programa humorístico bajo la dirección artística del cómico Jorge Benavides.

: Programa humorístico bajo la dirección artística del cómico Jorge Benavides. ATV Deportes : Programa dedicado a la cobertura de eventos deportivos, resúmenes de partidos y análisis deportivo.

: Programa dedicado a la cobertura de eventos deportivos, resúmenes de partidos y análisis deportivo. ATV Espectáculos: Programa de entretenimiento que presenta novedades en el mundo del entretenimiento, entrevistas y segmentos variados.

¿DÓNDE VER EN VIVO ATV?

ATV cuenta con una plataforma oficial donde hay una pestaña que permite ver todos los programas en vivo siempre y cuando te encuentres en Perú. A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para mirar de manera gratuita:

Entra a la página web a través de este ENLACE.

Luego da click en la pestaña EN VIVO.

Automáticamente aparecerá la programación de ATV

Además puedes elegir ATV+ que es la señal de noticias.