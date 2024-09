Este es el penal del fútbol boliviano que da la vuelta al mundo y podría ser candidato al Premio Fair Play 2024.

La FIFA hoy, y desde 1987, distingue la deportividad ejemplar mediante el otorgamiento del Premio Fair Play que 37 años después puede recibir un equipo o futbolista boliviano tras penal viralizado en redes sociales. Cinco días después de lo ocurrido en Santiago de Chile con Eduardo Vargas y Carlos Lampe, un hecho vinculado a lesión y posterior disparo desde los 12 pasos polariza las opiniones, y vuelve a generar debate entorno a la decisión tomada finalmente. Conoce qué sucedió, porqué podría ser candidato a obtener dicho reconocimiento internacional, y qué dijeron los protagonistas al respecto.

¿CÓMO FUE EL PENAL OCURRIDO EN EL FÚTBOL BOLIVIANO QUE DA LA VUELTA AL MUNDO Y PODRÍA SER CANDIDATO A OBTENER EL PREMIO FAIR PLAY DE LA FIFA?

Setiembre en 2024 ha sido el mes de las grandes situaciones polémicas vinculadas a lesiones y decisiones altruistas como la tomada por Gilbert Álvarez de Oriente Petrolero tras el cargamontón que recibieron él y sus compañeros por continuar jugando con un Anderson de Jesus Santos de Bolívar finalmente lesionado.

Todo ello se produjo el domingo 15 de setiembre durante la disputa de la fecha 14 del Clausura boliviano, y a partir del casi minuto 3 de iniciado el compromiso en Hernando Siles cuando el defensor central de la ‘Academia’ cayó solo sobre el césped, y el conjunto ‘albiverde’ siguió con la jugada desde un saque lateral que terminó con infracción cometida a John García dentro de área chica.

Tras el cobro de la pena máxima, de inmediato se generó el tumulto en contra de los jugadores de Oriente Petrolero, y una gresca causante de la decisión final por parte de Gilbert Álvarez, el delantero que optó por aplicar el Fair Play ante el aplauso de todo Bolívar.

Exactamente al minuto 8 con 40 segundos, dicho futbolista ‘albiverde’ prácticamente dio un pase al centro del arco defendido por Rubén Cordano, y así ha dado la vuelta al mundo sintiendo “que hice lo correcto”, manifestó en declaraciones post partido que perdieron 2-0.

“Marcar ese penal iba en contra de mis principios y valores”, expresó también Gilbert Álvarez de Oriente Petrolero tras duelo que podría incluirlo entre los candidatos a obtener el Premio Fair Play de la FIFA.

ESTO OCURRIÓ EN EL CHILE VS. BOLIVIA CON CARLOS LAMPE Y EL GOL ANOTADO POR EDUARDO VARGAS QUE TERMINÓ EN POLÉMICA

Bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, la selección boliviana parece renacer en las Eliminatorias 2026 y sueña con volver a clasificar a una Copa del Mundo tras ganarle a Chile en Santiago, aunque para sus intereses, Carlos Lampe lamentablemente terminaría lesionado y envuelto en la polémica luego que Eduardo Vargas se quedara con el balón que él había perdido de manera infortunada.

Corría el minuto 39 cuando el histórico arquero de la ‘Verde’ repentinamente se cae solo y deja el esférico suelto que es aprovechado por el delantero de Atlético Mineiro para el 1-1 transitorio cuyos cuestionamientos no se harían esperar por parte de colegas y propia prensa.

Tras lo sucedido, y confirmarse la gravedad de la lesión de Carlos Lampe, el guardameta de Bolivia le concedería declaraciones a diversos medios, entre ellos Olé de Argentina, y desde la Clínica MEDS, hablaría sobre la decisión de Eduardo Vargas, cómo hubiera actuado él como futbolista ante una situación similar, entre otros detalles acerca de su recuperación.

“No le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas”, indica en principio, creyendo a la vez “que él se dio cuenta que me había pasado algo grave”.

Sin embargo, Carlos Lampe considera tras ser intervenido quirúrgicamente que “si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada”, no sin antes revelar satisfacción por el gran triunfo logrado en Santiago por Eliminatorias.

Otro de los medios internacionales a los que el golero de Bolívar le brindó declaraciones exclusivas fue El Partidazo de COPE conducido por Juanma Castaño, quien le preguntó sobre el hecho polémico, y él volvió a deslindar de responsabilidades a Eduardo Vargas.

“Él se da cuenta de yo me lesioné, pero hay que estar en su lugar”, responde Carlos Lampe, creyendo además que “con la presión que tenían ellos, que iban perdiendo, cualquiera habría hecho el gol”.

Si bien no critica la reacción y posterior decisión de Eduardo Vargas tras lesionarse y levantar “la mano porque no pude seguir la acción” a partir del minuto 39 del Chile vs. Bolivia, “quizás lo más correcto es que se hicieran un autogol, pero la justicia divina puso el partido como estaba”, termina refiriendo mientras resalta las muestras de apoyo y cariño recibido.

¿CUÁNTO TIEMPO CARLOS LAMPE PERMANECERÁ FUERA DE LAS CANCHAS TRAS LESIÓN OCURRIDA DURANTE CHILE VS. BOLIVIA?

El Chile vs. Bolivia válido por la octava jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se convirtió en un partido histórico para la ‘Verde’ dirigida por Óscar Villegas, y a la misma vez triste para el entorno de Carlos Lampe por lo que terminó siendo una dura lesión por ruptura total del tendón de Aquiles derecho.

Así lo confirmó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mediante parte médico compartido por redes sociales, donde además se resalta que iba a pasar por intervención quirúrgica en la Clínica MEDS de Santiago de Chile, y a partir de entonces iniciar de forma inmediata su proceso de recuperación.

Según cálculos y estimaciones, Lampe estaría fuera de toda actividad deportiva no menos de 6 meses, perdiéndose así las jornadas 9, 10, 11 y 12 de octubre - noviembre 2024, y probablemente la 13/14 que figura programada para el mes de marzo 2025 cuando Bolivia visite Lima para medirse ante Perú y luego reciba a Uruguay.