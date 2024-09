En medio del entusiasmo por el regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima, una publicación de Juan Manuel Vargas en las redes sociales generó rumores sobre una posible confrontación entre los dos excompañeros de la selección peruana. Sin embargo, luego el propio exCatania aseguró que se trataba de solo una broma. Pese a ello, Jefferson Farfán intercedió para enviarle un contundente mensaje al exlateral de Universitario.

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero y le envía contundente mensaje a Juan Vargas: “Ni una copa has ganado”

“Aldo Corzo se agranda como el ‘Loco’ Vargas”, comenzó diciendo la ‘Foquita’ en “Enfocados”. Luego el mismo Farfán señaló lo siguiente: : “No lo saludes, está muy agrandado, ¿Has visto lo último que hizo?”.

Después, el ídolo aliancista aseguró que el ‘Loco’ no había ganado un solo trofeo mientras fue jugador. “Lo que publicó… innecesario ‘Loco’… No has ganado ni una copa en tu carrera… estas hablando hue…”. Pero, segundos después, como para dejar en claro que solo era una broma, terminó mandándole saludos. “Un saludo, mi hermano… Te quiero”.

Qué sucedió con Juan Vargas y Paolo Guerrero

Vargas compartió una historia de Instagram donde realizaba una comparativa de su presentación en el año 2017 en Universitario de Deportes y la reciente presentación de Paolo Guerrero en Alianza Lima, resaltando que la suya fue mejor y la del ‘Depredador’ dejaba mucho que desear.

Varios días despúes de dicho episodio, el exfutbolista crema decidió comentar sobre el tema, desmintiendo cualquier conflicto y reafirmando su amistad con el histórico delantero peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

“No pasó nada, siempre jodo a ese hue…, con ese hue… nunca ha habido un problema, hemos tenido una amistad de muchos años”, manifestó el ‘Loco’ en el programa de Youtube “Playzon Sports”.

