Diego Forlán es considerado por los especialistas como uno de los mejores jugadores uruguayos de todos los tiempos. El exdelantero, que paseó su fútbol por clubes del prestigio del Manchester United, Villarreal, Inter de Milán y Atlético de Madrid, también formó parte del histórico cuarto puesto que logró Uruguay en el Mundial Sudáfrica 2010. A propósito de ello, Jorge Solari, famoso periodista deportivo, contó una increíble anécdota que vivió junto al popular ‘Cachavacha’.

Jorge Solari reveló el noble gesto que tuvo Diego Forlán el día que falleció su abuelo: “Me abrazó”

En una entrevista para el canal Agranda TV, Solari dio detalles del emotivo momento que vivió con Forlán. “Al día siguiente me voy al entrenamiento del Inter a entrevistar a Diego Forlán. Y mi hermana me llama llorando. Forlán venía caminando y yo no entendía nada. Mi cuñado le quita el teléfono a mi hermana, y me dice ‘tu abuelo ha fallecido’. No entendía nada”

Luego, el periodista detalló cómo Forlán se dio cuenta que había fallecido su abuelo. “Comenzaron a caer las lágrimas. Dice qué fue. Corté y Forlán me dijo, ‘¿pasó algo?’ En la madrugada, yo le había contado al ‘mono’ que mi abuelo estaba en el hospital, y entendió por las lágrimas, por la llamada, todo. Le dijo a Forlán que mi abuelo acaba de fallecer”.

Por último, Solari contó cuál fue la sorprendente y admirable reacción del exManchester United. “Forlán vino, me abrazó, me dio el pésame, me dijo tómate el tiempo que tú quieras, no voy a atender a nadie, te voy a atender a ti cuando estés listo. Es más, me dijo si no puedes al final del entrenamiento, te espero en el hotel. Un tipazo”.

¿Cuáles fueron los resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024?

Viernes 9 de agosto

UTC 3-1 Unión Comercio (estadio Germán Contreras)

Sábado 10 de agosto

Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Atlético (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 2-1 Los Chankas (estadio Miguel Grau)

Melgar vs Comerciantes Unidos (Suspendido | estadio de la UNSA)

Alianza Lima 0-0 ADT (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 11 de agosto

Atlético Grau 1-1 Sporting Cristal (estadio Campeones del 36)

Carlos Mannucci 1‑2 Cienciano (estadio Mansiche)

Sport Huancayo 1‑1 Universitario (estadio IPD de Huancayo)

Cusco FC 2-1 César Vallejo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2024

Jueves 15 de agosto

- Alianza Atlético vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs UTC (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / Liga 1 Max)

Viernes 16 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Sport Boys (15:15 horas / estadio Mansiche / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / Estadio Monumental / GOLPERU)

Sábado 17 de agosto

- Unión Comercio vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre García / Liga 1 Max)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (20:00 horas / Estadio Nacional / Liga 1 Max)

Domingo 18 de agosto

- Los Chankas vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / estadio Los Chankas / Liga 1 Max)