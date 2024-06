Luego de varios años en la soltería y de tener relaciones sentimentales casuales, Ricardo Mendoza ha vuelto a encontrar el amor y no ha dudado en hacerlo público. El comediante anunció en un programa digital que ya tiene novia y recientemente lo oficializó en televisión nacional. Ante esta nueva etapa de su vida amorosa, su compañero del programa “Hablando Huevadas”, Jorge Luna, no pudo contenerse al respecto y decidió bromearle con un detalle sobre su novia que el público no conocía.

¿CUÁL FUE LA BROMA QUE LE HIZO JORGE LUNA A RICARDO MENDOZA SOBRE SU NUEVA CONQUISTA?

Durante la última emisión de “Hablando Huevadas”, estrenado el pasado 2 de junio, Jorge Luna decidió abordar el tema de la pareja de Ricardo Mendoza. De una manera pícara, el humorista reveló un detalle sobre la nueva compañera sentimental de Mendoza: es madre de un hijo. “Quiero decir que para este público y para el YouTube, faltan dos-tres semanas para que sepan que esa chica tiene un hijo”, manifestó Luna.

Sin embargo, la broma alcanzó su punto máximo cuando Luna expresó en tono sarcástico: “Don detesto a los bebés”, refiriéndose de manera humorística a su compañero Mendoza, quien previamente había manifestado que no le gustan los niños. Esta expresión generó las carcajadas del público, según recoge el diario La República.

Ante el comentario, Mendoza no se quedó callado y respondió de manera tranquila: “Para comenzar, efectivamente ella es madre, lo cual me hace lógicamente admirarla más”. De esta manera, dejó en claro que su actual pareja es una madre.

Acto seguido, viendo la “madurez” de su compañero, Luna lo atacó de manera burlesca. “No puede ser. Listo. Por favor, muéstrame tus brazos. Ya te has tatuado. Seguro ya te has tatuado, ¿no?”, manifestó el comediante, ocasionando la risa del público ante la curiosa situación.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE RICARDO MENDOZA?

Mediante un informe periodístico, el programa de Magaly Medina reveló que la nueva novia de Ricardo Mendoza se llama Katya Isabel Mosquera Pinedo. Se trata de una señorita de 33 años que se dedica a la aviación, en el puesto de anfitriona de vuelo o tripulante de cabina para LATAM Airlines, una reconocida aerolínea de Latinoamérica.

Según lo informado por el propio “Richavo”, el trabajo de Mosquera le proporciona múltiples oportunidades para viajar, una faceta de su vida que Mendoza ha destacado como uno de los aspectos que más valora en su relación con ella.

¿CÓMO SE DIO A CONOCER LA IDENTIDAD DE LA NUEVA PAREJA DE RICARDO MENDOZA?

La identidad de Katya Mosquera se dio a conocer de manera pública luego de que la reconocida periodista Magaly Medina compartiera videos de ella y Ricardo Mendoza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Tras esta revelación, el humorista no ocultó su relación y comenzó a compartir detalles de su romance en sus programas de YouTube y redes sociales, e incluso se mostró llevándola a la fiesta de cumpleaños de su madre.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA NUEVA PAREJA DE RICARDO MENDOZA TRAS SU EXPOSICIÓN MEDIÁTICA?

Tras difundirse las fotos de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera en redes sociales y algunos canales de televisión, la situación no habría sido del agrado de la nueva pareja del comediante, quien no es una figura pública.

“Salieron unas imágenes de nosotros en televisión y a ella la han capturado con uniforme. Eso fue como un golpe para ella. Es algo que ella no esperaba”, relató Mendoza en “Solo queremos conversar”, uno de sus video-podcasts de YouTube.

Tras ello el humorista complementó: “Yo no me apresuro, después de haber tenido tantas polémicas, yo ya no puedo tener una vida más o menos como lo habitual”.