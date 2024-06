Tras igualar sin goles ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, la Selección de Chile no consiguió los puntos necesarios para clasificar a los cuartos de final y quedó eliminado del certamen continental. Debido a que el encuentro ante los canadienses quedó marcado por controversias arbitrales, los jugadores de la ‘Roja’ tuvieron fuertes críticas hacia la CONMEBOL, puesto que consideran que fueron perjudicados durante su participación en el torneo.

Entre los jugadores que alzaron la voz se encuentra Alexis Sánchez, figura emblemática del equipo chileno, quien lideró las protestas contra las decisiones del árbitro colombiano Wilmar Roldán, indicando que no es la primera vez que se ven afectados y destacando la necesidad de que la organización aprenda de estándares europeos.

¿CUÁL FUE LA CRITICA DE ALEXIS SÁNCHEZ TRAS LA ELIMINACIÓN DE CHILE DE LA COPA AMÉRICA?

Después de la eliminación de Chile en la Copa América 2024, Alexis Sánchez expresó críticas hacia el arbitraje elegido por la Conmebol, señalando que sus decisiones afectaron su participación en el certamen. En esta línea, el ‘Niño Maravilla’ comentó que el ente rector del fútbol sudamericano tiene mucho que aprender de Europa.

“Buena onda todo, pero ya no es primera vez que nos pasa. La Conmebol debe aprender de Europa. No es excusa, pero calienta. Con Argentina ya pasó. Fue justo ganador Argentina, pero este no. (...) Te jode todo el partido”, sostuvo el delantero chileno.

Por otro lado, el atacante comentó que la ‘Roja’ había estado entrenando bien y había realizado cambios positivos, pero cuestionó la actuación del árbitro. Al ver notar que el juez no estaba tranquilo ni calmado durante el encuentro, le pidieron que se enfocase.

“Estábamos entrenando bien, con muchos cambios de jugadores que nos hicieron bien. Le dije al árbitro, que no lo veía bien, no lo veía con calma. Son varias veces. Le dijimos que arbitrara bien”, señaló.

Por otro lado, Sánchez se refirió al rendimiento de la escuadra chilena, indicando que faltó conexión en la parte delantera del equipo y que existe la necesidad de que los jugadores se conozcan mejor entre sí. A pesar de todo, consideró que esta experiencia servirá de aprendizaje para las Eliminatorias Sudamericanas.

Por último, el jugador valoró el orgullo de representar a su país, pidió disculpas a los aficionados por su pronta eliminación y destacó que fueron competitivos hasta el último minuto, según recoge el diario La Tercera.

¿QUIÉN FUE EL OTRO JUGADOR CHILENO QUE COMPARTIÓ SU MOLESTIA TRAS SU ELIMINACIÓN DE LA COPA AMÉRICA 2024?

Otro futbolista chileno que no se guardó nada fue Rodrigo Echeverría. El mediocampista de Huracán mostró una gran frustración tras el encuentro entre Chile y Canadá, expresando que el arbitraje no estuvo a la altura y afectó el desarrollo del partido.

Echeverría lamentó la situación, señalando que buscaron constantemente el partido y querían ganar, pero se vieron afectados por decisiones arbitrales discutibles. De acuerdo con el defensor chileno, lo que para ellos eran faltas menores, para otros eran expulsiones. Todo esto lo consideró como injusto e inaceptable para un juego equitativo.

Para el futbolista de la ‘Roja’, los errores arbitrales fueron determinantes ya que estaban en juego la clasificación a la siguiente etapa del torneo. “Te estás jugando una clasificación a cuartos. Por errores arbitrales, no pudimos”, comentó Echeverría.