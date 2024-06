La noche del certamen Miss Perú 2024, que debería haber sido una celebración de belleza y talento, se vio empañada por una controversia en redes sociales cuando Laura Spoya, una de las presentadoras, pidió al cantante Guaynaa que bailara la canción “Mamarre”. Este pedido generó una ola de comentarios. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este tema.

¿CÓMO CRITICARON A LAURA SPOYA POR PEDIR A GUAYNAA BAILAR “MAMARRE”?

Durante la noche del certamen Miss Perú 2024, Laura Spoya, una de las presentadoras del evento, se convirtió en el centro de las críticas tras solicitar al cantante Guaynaa que bailara la canción ‘Mamarre’. Este pedido generó una ola de comentarios negativos en las redes sociales, ya que muchos espectadores consideraron inapropiada la elección de la canción para un evento de tal magnitud y gravedad. La situación desató burlas y críticas en el ciberespacio, afectando la percepción del público sobre la exMiss Perú.

Las críticas hacia Laura Spoya se centraron en la falta de idoneidad de su solicitud, pues se esperaba que mantuviera un tono acorde al prestigio del certamen. Los usuarios en las redes sociales no tardaron en expresar su desaprobación, destacando que la elección de ‘Mamarre’ no estaba en sintonía con la seriedad del evento. La desaprobación fue tan intensa que Spoya se convirtió en tendencia en diversas plataformas digitales, siendo objeto de numerosos memes y comentarios sarcásticos.

Además de las críticas por su elección musical, Spoya también enfrentó comentarios negativos sobre su apariencia y desempeño en el evento. Algunos espectadores señalaron que su maquillaje era demasiado intenso, una reducción de su habitualmente buen gusto, y que sus sandalias no le quedaban adecuadamente. También se mencionó la falta de coordinación con su compañero de conducción, lo que contribuyó a la percepción negativa de su desempeño esa noche.

A pesar de la controversia en torno a Laura Spoya, el certamen culminó con la coronación de Tatiana Calmell como Miss Perú 2024. Calmell se prepara ahora para representar al país en el próximo certamen de Miss Universo, previsto para finales de este año en México. La polémica, sin embargo, dejó una huella en el evento, con muchos registrando el incidente como un punto bajo en una noche de celebraciones.

¿CÓMO YAHAIRA PLASENCIA PRESENTÓ A LAURA SPOYA COMO NUEVA CONDUCTORA DE “AL SEXTO DÍA”?

Tras anunciar su salida de “Al Sexto Día”, Yahaira Plasencia presentó con emoción a Laura Spoya como su reemplazo en la conducción del show nocturno. La modelo peruana agradeció el gesto de bienvenida y luego quiso señalar que no es culpa de ella que la salsera se vaya del programa.

“No soy tu serrucho, ah”, fue lo primero que le dijo la Spoya a Plasencia, en referencia a los rumores que señalaban que la cantante había sido despedida. “Para nada, mi contrato tenía un término”, respondió la salsera.

Luego, la intérprete de “Cobarde” le dedicó unas palabras de apoyo a Spoya en esta nueva etapa de su carrera. “Laura de verdad que te vaya todo super bien. Véanla sábado a sábado a Laura Spoya que es una grande también. (...) Te deseo todo lo mejor en esta nueva experiencia”, puntualizó Yahaira Plasencia.

Acto seguido, la exreina de belleza quiso despedir a la salsera con un emotivo vídeo que resumía su paso por “Al Sexto Día” y dedicándole unas palabras de agradecimiento por su tiempo en el programa. “Definitivamente, sé que ha sido un reto para ti, no ha sido fácil. Es como si me pusieran a mí en un escenario a cantar, me muero. ¡Lo has hecho súper bien!”, manifestó Laura Spoya.

¿QUIÉN ES LAURA SPOYA?

Laura Spoya es una influencer, creadora de contenidos, modelo, ex reina de belleza, conductora de televisión, cocinera y ahora también actriz.

En el ámbito del modelaje, participó en diversos desfiles de moda, campañas publicitarias y sesiones de fotografía; mientras que el ámbito de la creación de contenido digital, entretiene a sus millones de seguidores, tanto de Instagram como de YouTube, con su contenido variado en humor, belleza y estilo de vida.

¿QUÉ PROGRAMA DE DEPORTES CONDUJO LAURA SPOYA?

En el año 2014, Laura Spoya ingresó al ámbito de las comunicaciones, siendo contratada por CMD como relatora del noticiero “Central Deportiva”. Si bien manifestó públicamente que no le gustaban los deportes, sobre todo el fútbol, decidió incursionar en este ámbito.

“Antes no veía mucho fútbol, pero desde que entré a CMD tengo curiosidad por aprender más sobre este deporte”, comentó en una entrevista realizada por El Comercio hace muchos años atrás.

¿POR QUÉ YAHAIRA PLASENCIA ABANDONÓ LA CONDUCCIÓN DE “AL SEXTO DÍA”?

La cantante de salsa expresó que su salida de “Al Sexto Día” no se debe a una decisión de la gerencia de Panamericana Televisión, sino que obedecía al término de su contrato y que decidía dar un paso al costado para seguir otros proyectos. En esta línea, argumentó que ahora se enfocará en continuar su carrera musical entre Lima y Miami.

Durante su despedida, la salsera tuvo palabras de agradecimiento a todo el equipo del show nocturno. “Hoy es mi último programa aquí en Al Sexto Día y estoy con sentimientos encontrados porque han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. (...) A todos los chicos del equipo de producción los voy a llevar siempre en mi corazón”, manifestó la ‘Reina del Toto’.