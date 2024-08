Si bien Universitario de Deportes salió campeón del Torneo Apertura 2024 anotando más de 20 goles, su reciente derrota por la mínima diferencia ante FBC Melgar en su visita a Arequipa provocó críticas por parte de los hinchas cremas, quienes exigen a un delantero de jerarquía que permita mejorar la falta de gol de su equipo.

Ante esta situación, un periodista de L1 Max comentó que la directiva de la “U” estaría evaluando contratar a un nuevo atacante ante la reciente salida del argentino Diego Dorregaray, lo cual genera expectativas entre los fanáticos merengues. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿UNIVERSITARIO DE DEPORTES CONTRATARÁ A UN NUEVO DELANTERO?

Durante la transmisión del programa L1 Radio, el periodista deportivo Gustavo Peralta Coello brindó sus observaciones sobre la victoria de Melgar por 1-0 sobre la “U”, y en el proceso comentó que es muy probable que los directivos de Universitario analicen contratar a un nuevo jugador que les aporte algo más en el ataque, un asunto muy solicitado por los hinchas del equipo.

“Mientras el libro de pases esté abierto, todo es posible. Yo creo que, después de este partido, en Universitario se van a sentar en los próximos días, seguramente pasando el aniversario o tal vez un poquito antes, para tratar de definir algo que les pueda dar algo más en ataque”, comentó el comunicador.

Asimismo, recordó que Diego Dorregaray, quien llegó al cuadro crema con el estandarte de uno de los fichajes del centenario, dejó el equipo recientemente por sus malas estadísticas y dejó un cupo que puede ser utilizado.

“Sin lugar a dudas, al irse (Diego) Dorregaray, hay un cupo que ha quedado disponible, y creo que por eso dejan la puerta abierta para que se pueda dar (una nueva contratación)”, sostuvo Peralta.

"Mientras el libro de pases esté abierto, todo es posible. En los próximos días, #Universitario buscará algo más en ataque"



"Al irse, Dorregaray ha dejado un cupo disponible"



🗣@Gustavo_p4 #L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/UNiMZYcmh1 — L1 MAX (@L1MAX_) August 1, 2024

¿UNIVERSITARIO DE DEPORTES PUEDE FICHAR A OTRO FUTBOLISTA EXTRANJERO TRAS LA SALIDA DE DIEGO DORREGARAY?

Las bases de la Liga 1 para esta temporada 2024 señalan que cada equipo puede tener hasta 6 extranjeros, los cuales pueden estar en cancha todos al mismo tiempo; sin embargo, no será posible reemplazar a aquellos futbolistas foráneos que ya fueron inscritos en el torneo. Entonces, tras la salida del argentino Diego Dorregaray, Universitario no puede poner la mira en algún extranjero y solo puede contratar a algún futbolista nacional. Debido a esto, muchos hinchas cremas sueñan con Raúl Ruidíaz como refuerzo estelar de su plantel.

¿DÓNDE JUGARÁ DIEGO DORREGARAY TRAS SU SALIDA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Tras rescindir contrato con los cremas, Diego Dorregaray seguirá su carrera en Europa. A través de redes sociales, y de manera casi inmediata al anuncio de su desvinculación, el Apollon de la ciudad de Limassol sorprendió revelando que el ex ‘9′ merengue volverá a jugar en la liga de Chipre tal y como ocurrió durante las últimas dos temporadas.

¿QUÉ DIJO DIEGO DORREGARAY TRAS SU SALIDA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Si bien muchos pueden pensar que su devinculación la “U” se dio en malos términos, Diego Dorregaray señaló que se retira tranquilo del equipo pues considera que lo entregó todo de sí mismo. “Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo”, dijo el atacante en declaraciones al diario Depor.

“Llegamos a un arreglo para irme, ya que buscaba mayor continuidad y no la tenía en la ‘U’. Me venía preparando en la mini pretemporada con el grupo, pero yo necesitaba jugar, lo que todo futbolista busca, y no se daba, así que tratamos de buscar lo mejor para el club y para mí”, explicó sobre la decisión de su salida de Universitario.