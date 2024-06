La presentadora de noticias, Lorena Álvarez, reveló recientemente su admiración por el talentoso y hábil volante Christian Cueva. En diálogo con su colega Fernando Egúsquiza durante el bloque deportivo de Latina Noticias, la periodista confesó que tiene una debilidad por el futbolista y comentó por qué es importante un jugador como él en la selección peruana.

¿QUÉ DIJO LORENA ÁLVAREZ SOBRE CHRISTIAN CUEVA?

Las palabras de Lorena Álvarez respecto a Christian Cueva han causado revuelo. La periodista de Latina expresó su admiración por el jugador, afirmando que le resulta difícil imaginarlo fuera del equipo. Además, señaló que para ella, a lo largo de la historia, la selección peruana ha jugado tradicionalmente con un número “10″, por lo que considera que el popular “Aladino” es el adecuado para asumir dicho rol por el momento.

“Yo tengo mi corazoncito por (Christian) Cueva. Me cuesta verlo fuera. (...) Además, siento que la selección peruana siempre ha jugado históricamente con un ‘10′, más que con ‘9′, con 10′. Y (ahora) no hay, la verdad. No aparece, no veo otro ‘10′. Un ‘Cueva’ al 50% o 60%, puede ser mejor que un 0%”, sostuvo Álvarez.

¿QUÉ SE SABE DE LA PRESENCIA DE CHRISTIAN CUEVA EN LA SELECCIÓN PERUANA?

Como se sabe, el habilidoso volante fue convocado a la selección peruana en forma de invitado por el entrenador Jorge Fossati, pero esta situación no le aseguraba un lugar en la lista final para la Copa América 2024.

Ahora, en las últimas horas se conoció que el jugador se perdería los encuentros de Perú ante Paraguay y El Salvador. El popular ‘Aladino’ venía entrenando como invitado con el resto del grupo, pero finalmente sintió una molesta física y es casi fijo que no estará en dichos encuentros.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LORENA ÁLVAREZ A SUS DETRACTORES CUANDO HABLA DE FÚTBOL?

La semana pasada, Lorena Álvarez se pronunció a través de sus redes sociales para defenderse de aquellos que cuestionan su pasión por el fútbol, y en el proceso dejó un contundente mensaje con una frase popular. La periodista aclaró que seguirá dando su opinión sobre el tema, amparándose en su derecho a la libertad de expresión y sin dejarse intimidar por quienes la critican. Además, enfatizó que quien se sienta molesto por sus opiniones, deberá lidiar con ello.

“Yo como siempre metiéndome en problemas hablando de fútbol. Cuando hablo de otra cosa la gente no se pone tan intensa como cuando hablo de fútbol. Ya les he dicho, al que se pica que se rasque, yo voy a seguir opinando, porque quiero porque puedo, porque existe libertad de expresión. Al que no le guste, piña”, comentó en una de sus historias de Instagram.

¿QUIÉNES FUERON CONVOCADOS PARA LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE PERÚ?

El pasado jueves 30 de mayo, el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, anunció una convocatoria de 29 jugadores para los partidos de Perú ante Paraguay y El Salvador en la víspera de la Copa América 2024. La nómina quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva.

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

Los jugadores del medio local que sorprenden por no ser considerados son Carlos Cáceda, Renato Solís, Martín Távara, Erick Noriega, Jhamir D’Arrigo y Jhilmar Lora. Por otro lado, de los futbolistas que militan en el exterior destacan tres ausencias: Pedro Aquino, Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz.