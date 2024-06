¿Luis Advíncula se pierde el duelo ante Canadá? Esto reveló periodista argentino de ESPN

En un nuevo Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, donde empataron 0 a 0 por la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024, se vio un partido muy friccionado por ambas selecciones ya que por momentos tuvieron incomodidad para llevar a cabo idea de juego. Sin embargo, a causa del duro enfrentamiento, uno de los que salió lesionado fue Luis Advíncula que tuvo que ser reemplazado por Marcos López.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LESIÓN DE LUIS ADVÍNCULA?

Luis Advíncula tuvo que pedir su cambio a los 34 minutos ya que tuvo una jugada dividida con Alexis Sánchez en el centro del campo. El ‘Rayo’ logró conseguir el balón y le ganó la posición al delantero chileno que evitó pudiera marcar el primer tanto del duelo, aunque producto de una mala pisada impidió que siga en el campo de juego entrando en su reemplazo Marcos López.

Tras revelarse que ‘Luchito’ tiene una molestia en el tendón de Aquiles que le causa mucho dolor y le impide pisar de manera correcta, el periodista deportivo Diego Monroig utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para anunciar los resultados de la resonancia magnética y la posibilidad que tiene para jugar contra Canadá este martes 25 de junio.

“Luis Advíncula se queda en la Copa América. Los estudios evidencian una inflamación importante en el tendón de Aquiles que no llegó a lastimarlo. Está descartado para el próximo partido vs Canadá y luego se evaluará su evolución día a día”, escribió en su red social el integrante de ESPN. Como se sabe, el comando técnico de Jorge Fossati esperará el desarrollo de la inflamación ya que no planean desconvocarlo hasta el momento.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE LUIS ADVÍNCULA?

Luego del partido entre la selección peruana y la Roja, se dio la esperada conferencia de prensa donde Jorge Fossati no dudo en referirse sobre la situación de Luis Advíncula. El ‘Nono’ mencionó que el dolor que tuvo Advíncula vino de la nada y probablemente lo generó el césped del AT&T Stadium.

“Lamentablemente fue un dolor que esperemos que no sea más que eso. Fue en una zona que es inaguantable el dolor, que es el tendón de Aquiles. Le vino de la nada. Yo tengo en cuenta que esta es una cancha de césped hoy, pero no es el césped normal que nace y crece, sino uno que traen de afuera, eso lo puede hacer más dura y puede afectar en esa parte. No soy médico, pero hace unos cuantos años que estoy en el fútbol y sé que las lesiones en el tendón de Aquiles pueden venir por ese lado”, explicó el técnico de la Bicolor.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE CARLOS ZAMBRANO ANTE LAS CRÍTICAS A LA SELECCIÓN PERUANA?

Tras finalizar el Perú vs. Chile, Carlos Zambrano brindó declaraciones a DirecTV Perú sobre lo sucedido en el encuentro por la primera fecha entre ambas selecciones. El defensa de Alianza Lima no dudo en mostrar su molestia con los hinchas peruanos debido a las críticas que ha estado recibiendo el equipo de Jorge Fossati previo al inicio del torneo continental. Pese a los malos comentarios, el popular ‘Kaiser’ resaltó el sacrificio y las ganas que le ponen a cada partido para sacarlo adelante.

“Es una pena que nuestro país nos mate. Llega un momento que me llega a la punta, pero este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tanta pieza de recambio, pero el profe está haciendo todo lo posible para tratar acoplarnos a su idea. Chile sabía que es un gran equipo y buena selección. Nosotros intentamos jugar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, pero nos quedamos con el sinsabor porque sabíamos que podíamos ganar”, dijo el experimentado defensa.

“Siempre lo he dicho, mi respeto hacia él. Con 40 años, mantener esas ganas de seguir jugando y liderazgo que tiene hay que valorarlo. Justo hablaba de la gente que nos mata a todos injustamente, no saben el sacrificio que hacemos, poniendo el pecho nosotros que somos los abanderados de esto, pero son cosas del fútbol. Estamos acá para defender al país”, expresó Zambrano, quien destacó las cualidades de Paolo Guerrero.