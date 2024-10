La compra del nuevo departamento de Karla Tarazona a nombre de Christian Domínguez ha generado gran polémica. El cantante reveló que la conductora se encontraba limitada financieramente a la hora de buscar una vivienda más amplia para su familia, por lo que él tomó la decisión de apoyarla económicamente. Esta situación fue cuestionada por la conductora Magaly Medina, quien calificó de “mentiroso profesional” al líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ e indicó que no le cree ninguna palabra. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA LLAMÓ “MENTIROSO PROFESIONAL” A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En la edición del 23 de octubre de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina analizó los argumentos que Christian Domínguez dio en una entrevista radial para explicar por qué el nuevo inmueble de Karla Tarazona está a su nombre.

Si bien el cumbiambero brindó las razones en un discurso extenso, la popular ‘Urraca’ no dudó en tildarlo de “mentiroso profesional” debido a que se explaya sin revelar algo conciso. “Lo reconozco como un gran mentiroso. Es un mentiroso profesional. (...) Cuando él argumenta no te dice nada, te mece. Hay gente que le cree, nosotros acá nunca le hemos creído”, sostuvo.

Por otro lado, al escuchar las declaraciones del cumbiambero donde expresaba que esperaba una buena recepción de su acto por parte de la prensa, Medina señaló que no piensa ignorar su duda de cuáles serían sus verdaderas intenciones de tener el inmueble a su nombre.

“O sea porque nos respondes bonito, diplomático, comedido, te explayas en tus declaraciones a la reportera, yo acá tengo ser de alcachofa, yo acá tengo que hacerme la disimulada, no tengo que decir lo que realmente es conforme a ley. Porque tú puedes palabrear a la Tarazona, pero a la ley no la puedes palabrear”, sostuvo.

¿POR QUÉ EL NUEVO DEPARTAMENTO DE KARLA TARAZONA ESTÁ AL NOMBRE DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Según explicó el intérprete de cumbia, la conductora de televisión no tenía la solvencia económica necesaria para adquirir un inmueble más espacioso, razón por la cual él decidió ayudarla. “Ella (Karla) tenía el sueño de tener su propio departamento, ahorró su dinero y sacó un crédito para llegar a una inicial. Sin embargo, no tenía el respaldo (financiero) necesario para adquirir algo más grande, ya que su familia es numerosa”, explicó en Radio Panamericana.

En esta línea, el cantante recalcó que está dispuesto a ayudar a Karla en todo lo que necesite. “Como yo estoy libre de deudas, pude ayudarla. Si puedo ser evaluado para que tenga algo más grande, perfecto. No hay problema”, señaló.

Por otro lado, el cumbiambero reveló que tanto él como Karla Tarazona tienen un entendimiento mutuo sobre el destino del departamento, una vez que se liquide la deuda bancaria. “Ella no es tonta para pagar un departamento hasta el final. Si algo pasa, está a mi nombre”, indicó.

¿QUÉ SUCEDE ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

En diálogo con el diario Trome, Christian Domínguez reconoció estar realizando esfuerzos para reavivar su relación sentimental con Karla Tarazona, con quien comparte un hijo. “Yo hago full méritos, pero no alcanza, no es tan sencillo. No solo es un tema de méritos, lo que tengo que seguir haciendo es estar tranquilo y hacer las cosas bien en general”, dijo.

Asimismo, el artista indicó que para retomar una relación con la conductora de televisión, es necesario superar completamente el pasado. Si esto no ocurre, considera que lo mejor sería mantener una amistad. “Hay que analizar todo y ver si se superaron las cosas, porque qué hacemos si vamos para adelante y no se ha olvidado el pasado, mejor es quedarse como amigo. Yo espero, si Dios lo permite, que esa felicidad llegue”, sentenció.