La periodista Magaly Medina recientemente causó revuelo entre sus seguidores tras publicar en su plataforma de Instagram una historia que ha generado interrogantes sobre el estado de su relación con el notario Alfredo Zambrano, y es que la publicación en cuestión dejaba entrever un posible quiebre sentimental. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre este tema.

¿MAGALY MEDINA TERMINÓ SU RELACIÓN CON ALFREDO ZAMBRANO?

Utilizando su cuenta de Instagram, donde interactúa frecuentemente con sus seguidores, Magaly Medina compartió un emotivo mensaje que sugería que podía estar atravesando un período difícil en su vida personal. Esta publicación ocasionó la preocupación de su público, pues se preguntaron si Medina y Zambrano habían puesto fin a su relación.

“Hay que aprender a caminar solos, sin amigos, sin amor y a veces incluso sin familia, porque solos llegamos y solos nos vamos”, manifestó la popular ‘Urraca’ en plataforma de Meta.

A pesar de las especulaciones de un posible problema en el matrimonio entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano por el mensaje compartido, lo cierto es que la relación entre las figuras públicas es estable, pues la conductora de televisión presume a su pareja en redes sociales cuando tiene la oportunidad. Esta situación disipa las dudas y descarta cualquier crisis inminente en su relación.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA DEFENDIÓ RECIENTEMENTE A ALFREDO ZAMBRANO?

El pasado fin de semana, Magaly Medina viajó con su esposo Alfredo Zambrano a Mamacona y Coayllo, donde acompañaron a la familia de María Pía Copello que competía en carreras de dichas localidades.

Utilizando su cuenta oficial de Instagram, Medina compartió varias fotografías del evento, donde recibió apoyo de sus seguidores, pero también críticas dirigidas hacia su relación con el notario. “Tú te ves regia, pero tu marido parece un chiquiviejo con jean roto. Eso es ropa para gente más joven, ¡Qué ridículo!” y “Guiña tres veces si no estás secuestrado”, fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora de televisión.

Ante las duros comentarios, la ‘Urraca’ no se guardó nada y respondió con firmeza. La periodista manifestó que Zambrano se siente cómodo tanto con jeans rotos como con traje, desestimando las críticas hacia su estilo, según recoge el diario La República.

Además, enfrentó a los críticos que cuestionaban su relación y su valor como mujer, destacando que su esposo es exitoso y la respeta, que es lo más importante. “Hay personas tan envidiosas que no pueden aceptar que una mujer valiosa como yo sea amada y respetada por un hombre exitoso como mi marido. Increíble”, sostuvo.

¿CUÁLES FUERON LAS CRÍTICAS QUE AFECTARON EMOCIONALMENTE A MAGALY MEDINA?

La presentadora de televisión recientemente ha empezado un podcast donde entrevista a personas que no pertenecen al mundo de ‘Chollywood’. Sin lugar a dudas, se trata de un proyecto que busca alejarse de la farándula peruana.

En el más reciente episodio de su programa digital, la comunicadora dialogó con su hermana Mariela, con quien compartió aspectos íntimos sobre ella, como el hecho de que hubo un momento donde las críticas hacia su familia la afectaron emocionalmente, según recoge Infobae Perú.

“En algún momento tal vez me afectó que pensaran que ni mi familia me quería, cosa que no es así porque todo el mundo sabe. Creo que es visible que tengo una familia muy unida, ¿no?”, revela Magaly.