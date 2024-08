Christian Cueva ha vuelto a ser protagonista de un nuevo escándalo. En la última edición del programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina entrevistó a Pamela López, la madre de los hijos del futbolista. En medio de esta conversación, la entrevistada mostró chats en donde encara a Melissa Klug, expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, por haber tenido un supuesto romance con ‘Aladino’. Aquí te contamos todos los detalles.

Magaly TV La Firme muestra chat donde Pamela López encara a Melissa Klug tras supuesta infidelidad de Cueva

“Buenas tardes señora Klug. Te saluda Pamela López, esposa de Christian Cueva, a quien conoces muy bien por lo que me he podido dar cuenta mediante conversaciones que gracias a Dios ahora tengo. Te escribo porque tengo muchas interrogantes por hacer pero una en especial. ¿Sabías que él tenía un hogar, una familia y una esposa? Y si lo sabes, formulo otra pregunta ¿conoces el significado de respeto? Es lamentable y vergonzoso leer todo lo que tengo sobre ustedes, el juego asqueroso al que se fueron involucrando tú y él, incluso tus hijas; a espaldas mías. Sinceramente tu escala de valores es denigrante y triste, según tengo entendido tú has experimentado en carne propia una traición de cualquier índole. Explícame como haces para repetir patrones de conducta”, dice parte del mensaje enviado de López a Klug por Instagram.

Asimismo, según lo señalado por López, el mismo Cueva le confesó que habría tenido un romance con la expareja de la ‘Foquita’. “Le encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me confiesa que tuvo encuentros con ella (Melissa), que me había sido infiel con ella”.

Mensaje de Pamela López a Melissa Klug por Instagram. (Foto: Magaly TV La Firme)





Mensaje de Pamela López a Melissa Klug por Instagram. (Foto: Magaly TV La Firme)

Respuesta de Melissa Klug a Pamela López por Instagram. (Foto: Magaly TV La Firme)





Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López este lunes 19 de agosto en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿Qué más dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

Pamela López también comentó que el popular ‘Aladino’ tiene problemas con el alcohol, según los especialistas que visitó. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.

Cuántos años de cárcel podría enfrentar Christian Cueva

Christian Cueva podría enfrentar hasta 25 años de cárcel tras las denuncias de agresión física y psicológica presentadas por su esposa, Pamela López. La abogada y exministra de la Mujer, Ana Jara, ha señalado que las acciones de Cueva podrían calificarse como tentativa de feminicidio, debido a la gravedad y sistematicidad de las agresiones, incluyendo un intento de asfixia documentado en video. Este delito, por sí solo, podría acarrear una condena de al menos 15 años de prisión.

Además, Jara ha instado al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con celeridad y ha sugerido que se imponga prisión preventiva a Cueva. La suma de todos los delitos que habría cometido podría llevarlo a enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión efectiva. Este caso ha generado una gran polémica en el ámbito público, con fuertes implicaciones tanto para la carrera profesional de Cueva como para su vida personal.