En medio de los rumores sobre una crisis matrimonial, María Paz Gonzáles-Vigil presumió su anillo de matrimonio en las redes sociales, demostrando que su vínculo amoroso con su esposo Jesús Alzamora sigue intacto, a pesar del reciente revuelo mediático que rodea al conductor de “La Lengua”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO PRESUMIÓ MARÍA PAZ GONZÁLES-VIGIL SU ANILLO DE MATRIMONIO?

Luego de que se difundiera el ampay de su esposo Jesús Alzamora, María Paz Gonzáles-Vigil utilizó sus historias de Instagram para presumir su anillo de compromiso y bodas. Este gesto se interpretó como un mensaje donde intentaba demostrar la solidez de su relación amorosa, a pesar de la tormenta mediática que rodea actualmente a su familia.

Historia de María Paz Gonzáles-Vigil mostrando su anillo de matrimonio. | Foto: @mariapazgvb (Instagram)

La acción de la popular ‘Pazita’ dio a entender que su relación con Jesús Alzamora está por encima de los escándalos, especialmente luego de dar a conocer que ya tenía conocimiento sobre la infidelidad de su esposo. Como se sabe, antes de que salieran las comprometedoras imágenes de su esposo, la influencer emitió un comunicado por Instagram para contar que ya sabía sobre el error que cometió su pareja, pero aseguró que ocurrió durante una etapa en la que estaban distanciados.

“Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza”, dijo en su comunicado. “Claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante, seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor”, añadió.

María Paz Gonzáles-Vigil se pronunció en su cuenta de Instagram

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de María Paz González-Vigil por defender su relación, los usuarios de redes sociales no se dejaron convencer y la criticaron por restar importancia a la infidelidad de su esposo. Las críticas se intensificaron aún más después de que el programa “Magaly TV La Firme” revelara pruebas de que el ampay ocurrió en una época donde Gonzáles y Alzamora sí estaban unidos, pues así lo demostraban en sus redes sociales.

¿CÓMO FUE EL AMPAY DE JESÚS ALZAMORA?

La infidelidad de Jesús Alzamora habría ocurrido durante un viaje a Colombia en agosto de 2023. Según las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”, se pudo observar al conductor del podcast ‘La Lengua’ bailando reggaeton y besándose con una misteriosa mujer en el interior de una discoteca de Medellín denominada “Perro Negro”. Los registros de migración revelan que la exfigura de Latina TV viajó a Colombia entre el 17 y el 20 de agosto, lo que coincide con la cronología de su traición. A pesar de su ampay, su matrimonio con María Paz Gonzáles-Vigil se mantiene sólido, pues así lo demostró la popular ‘Pazita’ en redes sociales.

Como se recuerda, la relación de Jesús Alzamora y María Paz González-Vigil comenzó a tomar un rumbo serio en noviembre de 2016, cuando se comprometieron después de seis años de noviazgo y el nacimiento de su primer hijo, Vicente. Posteriormente, sellaron su amor con una boda civil en el Hotel Belmond Miraflores Park en octubre de 2018, y dos meses después, se unieron en sagrado matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, un lugar emblemático para ambas familias, según recoge Infobae Perú.