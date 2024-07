La selección peruana no pudo clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. Luego de haber sumado solo un punto en su grupo, la Bicolor se despidió rápidamente del torneo continental. Más allá de los resultados obtenidos, el rendimiento del equipo dirigido por Jorge Fossati también estuvo por debajo de lo esperado. Sobre esto opinó Martín Liberman, periodista argentino que es muy famoso por sus polémicos comentarios.

Martín Liberman criticó duramente a la selección peruana por su rendimiento en la Copa América: “No están a la altura”

En una entrevista para el diario Líbero, el popular ‘Colorado’ señaló que, si bien la Bicolor mostró carácter ante Argentina, su nivel futbolístico fue muy pobre. “Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje (el duelo ante Argentina), a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente, lo digo, yo, que soy un amante del fútbol peruano, de su selección”.

Asimismo, el argentino agregó: “No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso”.

¿Qué más dijo Martín Liberman?

Liberman también criticó que Perú deba recurrir todavía a un futbolista veterano como Paolo Guerrero. “Desconocido el conjunto peruano, ahí se entiende por qué va último en las Eliminatorias. Les dije que no era Juan Reynoso, dudo sobre Jorge Fossati. Aunque en favor de estos dos puedo decir que la cantera, aparición, erupción de futbolistas jóvenes en Perú, no se vio absolutamente nada. Y cuando aparecía lo mejor de todo, el técnico resuelve sacarlos a los que mejor estaban jugando. Todo un síntoma es que Paolo Guerrero, capitán con 40 años, no tocó la pelota”.

Esto dijo Jorge Fossati tras caer ante Argentina y quedar fuera de la Copa América 2024

El técnico uruguayo se mostró triste por la derrota ante los albicelestes. “No pudimos, en buena parte del partido, cuando viene el segundo gol de Argentina, por ahí estábamos un poco mejor, pero eso tiene más de un motivo: primero la categoría del rival y eso quiero subrayarlo; es indiscutible. Me parece que fue evidente. Sumado a la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego ni para recuperar ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas es difícil poder hacer cualquiera de las dos cosas de la mejor manera. Y si le sumas a eso, insisto, que están frente a jugadores de buen pie que para recuperar parece que llegan un segundo tarde”.

Cuáles son todos los grupos de la Copa América 2024

GRUPO A

-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B

- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C

- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D

- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica