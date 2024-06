“Chabuca”, película inspirada en la vida del presentador de televisión Ernesto Pimentel, contó con un distinguido elenco que obtuvo numerosos elogios por parte de los usuarios de las redes sociales. Entre los actores destacados estuvo Miguel Dávalos, quien dio vida al personaje inspirado en Alex Brocca, expareja del humorista.

Recientemente, el joven artista asistió a una entrevista para el podcast “Ouke” de Carlos Orozco, donde reveló detalles sobre la cinta de Ernesto Pimentel, que hace unas semanas llegó a Netflix. En el proceso contó cómo participó en el casting del filme y cómo fue que conoció a la personalidad de televisión.

Al mencionarse el nombre del intérprete de la ‘Chola Chabuca’, Carlos Orozco decidió preguntarle a Miguel Dávalos si el conductor televisivo tuvo algún acercamiento amoroso con él, interrogante que surge luego de que varias figuras del espectáculo afirmaran que el comediante les había coqueteado. A continuación, te contamos qué respondió.

¿QUÉ DIJO MIGUEL DÁVALOS SOBRE ERNESTO PIMENTEL?

Cuestionado por si Ernesto Pimentel tuvo algún acercamiento más allá de lo laboral con él, Miguel Dávalos fue tajante al señalar que eso nunca sucedió e indicó que el presentador de América TV siempre respetuoso.

“No, no, no. Ernesto es muy respetuoso, ¿sabes? Siempre ha sido muy respetuoso. Así que, no, nunca pasó nada”, aseguró el actor que intepreta al personaje inspirado en Alex Brocca.

Intentando conseguir una novedad fuera de lo común, Carlos Orozco le preguntó a Dávalos si él quiso tener otro tipo de vínculo con el actor de la ‘Chola Chabuca’, pero esta duda también fue negada. “No, tampoco (intenté tener una relación con él) Lo respeto un montón”, sostuvo el joven.

¿QUÉ DIJO MIGUEL DÁVALOS SOBRE VOLVER A INTERPRETAR A ALEX BROCCA?

Tras el estreno de “Chabuca”, muchas personas comenzaron a enfocarse en el libro “Canto de dolor: no repitan la historia”, donde Alex Brocca narra lo que vivió siendo pareja del conductor de Ernesto Pimentel. El material fue tan interesante, que muchos señalaron que también podría ser una película. Incluso las hermanas de Brocca, que actualmente se encuentran en Perú, comentaron en señal abierta que están evaluando la posibilidad de lanzar una película con la versión de su hermano y desmentir muchas de las cosas que Pimentel mostró en su película.

En este contexto, Miguel Dávalos fue consultado por Carlos Orozco sobre la posibilidad de volver a interpretar al personaje de Alex Brocca en su propia película autobiográfica. Primero, el actor no dudó en destacar el mérito de “Chabuca” por lograr hacer muy conocido a la expareja de Pimentel. “Ahora hay mucha información sobre Alex Brocca, aparece en Google, tiene su página en Wikipedia y creo que eso es un golazo de la película, el que visibilice a alguien a quien la historia intentó invisibilizar”, comentó.

Luego, indicó que si estaría interesado en retomar el rol de Brocca, pero que tendría que hablarlo con Pimentel por cuestión de ética. “Claro que sí consideraría el papel, pero tendría que hablarlo muy bien con Ernesto Pimentel. Por ética profesional, sobre todo, y por lo que sabemos que va a llevar, uno conversa. Creo que hay una cercanía a partir de la película con la producción, con todo el equipo y con Ernesto como para poder hablar las cosas de frente. Les diría: ‘pasa esto, ¿qué opinan?’”, sostuvo.

¿QUIÉN FUE ALEX BROCCA?

Originario del Callao, Brocca se destacó como bailarín peruano en los años 90 y también incursionó en la actuación tras estudiar en el Instituto de Bellas Artes. Su carrera lo llevó a compartir escenario con destacadas figuras como Coco Marusix y Naamin Timoyco en programas de televisión. Sin embargo, fue su relación con Ernesto Pimentel lo que hizo que su presencia destacara en la farándula peruana, dado el renombre del humorista en el medio artístico.