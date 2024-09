Si bien ya pasaron algunos días de la derrota de Alianza Lima ante Atlético Grau en Sullana, este partido todavía sigue dando que hablar. El motivo principal es el polémico penal cobrado en contra del club blanquiazul, el mismo que terminó en el gol del triunfo del cuadro norteño. A propósito de ello, Peter Arévalo, más conocido como Mr Peet, dio una declaraciones bastante controversiales sobre dicha situación.

Mr Peet sobre los comentarios en Liga 1 Max en el Alianza vs Atlético Grau: “Digo lo que pienso y lo que veo”

Recordemos que Mr Peet dijo en plena transmisión que no le pareció penal la polémica jugada. Luego, el periodista volvió a reafirmarse por medio de su canal de YouTube. “A mí me chu… un h... lo que digan los demás, porque opino lo que pienso y lo que veo. Si hubiese sido, lo hubiese dicho. Cuando me contratan profesionalmente, no me dicen qué puedo decir y qué no puedo decir, para aclararlo, hoy dejé sentada mi posición en la transmisión”, dijo el comunicador.

Arévalo también hizo hincapié en que ese tipo de jugadas suceden a menudo y no se cobra penal. “Bajo esa condición, cuando el jugador estira el brazo y viene cualquier rival, se va tener que cobrar penal siempre”. Además, criticó la actuación de Joel Alarcón, árbitro del duelo.

“El penal inventado por Alarcón pudo quedar en anécdota, como quedan varias veces cuando eres eficaz, no le voy a cargar todo, no me voy a centrar en el invento de Alarcón y del VAR, estoy siendo generoso, no estoy diciendo robo”, expresó Peter.

Qué más dijo Mr Peet

Por último, Mr Peet no dejó pasar la oportunidad y también criticó que Paolo Guerrero haya fallado dos situaciones de gol muy claras que hubieran podido significar un empate o triunfo para los dirigidos por Mariano Soso. “Tuvo dos debajo del arco y no las metió”.

Cuáles fueron los resultados de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1

Martes 17 de septiembre

Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio Alberto Gallardo)

ADT 1-2 Cusco FC (estadio Unión Tarma)

Miércoles 18 de septiembre

Atlético Grau 1-0 Alianza Lima (estadio Campeones del 36)

Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo (estadio Germán Contreras Jara)

Cienciano 3-1 Sport Huancayo (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario 3-0 Sport Boys (estadio Monumental)

Jueves 19 de setiembre

Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético (estadio Carlos Vidaurre García)

Los Chankas 1-1 UTC (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 1-1 Melgar (estadio Mansiche)

Cuál es la programación de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

18:30 horas: Deportivo Garcilaso vs Cienciano (Estadio Garcilaso de la Vega).

20:30 horas: Sport Boys vs Alianza Lima (Estadio Nacional).

Alianza Lima buscará recuperarse en su visita a Boys en el Nacional. (Foto: Liga 1)

Domingo 22 de septiembre

15:00 horas: Cusco FC vs Sporting Cristal (Estadio Garcilaso de la Vega).

17:30 horas: Universitario vs Unión Comercio (Estadio Monumental).

20:00 horas: UCV vs ADT (Estadio Garcilaso de la Vega).

